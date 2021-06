Director de "Luca" aclara dudas sobre “el supuesto romance de los protagonistas” en la película

CIUDAD DE MÉXICO. – La nueva película de Pixar, “Luca”, creada por el director Enrico Casarosa, ha creado un debate acerca de si está mostrando un romance entre los dos protagonistas.



Ambientada en la Riviera Italiana en la década de los 50´s y los 60´s, la película se centra en Luca Paguro, un niño “monstruo marino” con la capacidad de asumir una forma humana mientras está en la tierra, que explora la ciudad de Portorosso con su nuevo mejor amigo, Alberto Scorfano, experimentando un verano que cambia en su vida, expresa la reseña.

Sin embargo, algunos de los “épicos momentos” que viven los personajes en medio del verano italiano ha llevado a los internautas de redes sociales a comparar la cinta con la película “Call Me By Your Name” (2017), protagonizada por Timothée Chalamet y Armie Harmmer, misma que ganó el Premio Óscar por Mejor Guion Adaptado.



¿Qué ha dicho el director al respecto?



Al respecto con el tema de si “Luca” presenta una historia LGBTQ+, el director Enrico Casarosa aclaró los rumores en conferencia de prensa para la revista “OUT”:



“En mi primera imagen me di cuenta de que no habíamos hecho que los niños fueran niños”, expresó el cineasta, además aseguró que creó la película para que relatara la vida de los infantes “antes de que el romance estuviera en sus vidas”, comentó.



Fue una parte de mí pensar en eso. También es específicamente un poco antes del romance. Eso fue algo que también me interesó porque hay ese momento en el que tal vez todavía no estamos pensando en novios o novias, que en realidad se trata más de amistades. Eran las cosas que quería ver, y ciertamente provienen solo de que yo lo experimenté. Queríamos asegurarnos de encontrar un Giulia para llegar allí en la mezcla porque era realmente importante encontrar también el otro punto de vista”, confesó Casarosa.



La inspiración verdadera para la película de “Luca”



Anteriormente, en entrevista con la revista británica Empire, el director contó el origen real de la película, una historia verdadera en la que se inspiró para crear la cinta de Pixar.



“Conocí a mi mejor amigo, Alberto, cuando tenía once años. Yo era muy tímido y encontré a este chico alborotador que tenía una vida completamente diferente. Quería hacer una película sobre ese tipo de amistades, que te ayuden a crecer, a construir nuestra identidad”, aseguró el director.



Casarosa señaló, además, que hoy en día es dibujante gracias a él. El director confesó también, que Alberto sabe que la historia está inspirada en él, pues asistió a la presentación de la película y entablaron una conversación sobre el pasado.



“Empezamos a recordar nuestras aventuras, como cuando escalamos al faro y saltamos desde las rocas. Y nos dimos cuenta de cuánto habían cambiado algunas cosas, y que aquella roca desde la que saltábamos había desaparecido”, recordó el director.