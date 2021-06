Vin Diesel no descarta participación de Meadow, hija de Paul Walker, en la saga de "Rápido y Furioso"

CIUDAD DE MÉXICO.- En los días previos al estreno de "Rápidos y Furiosos 9", surgieron una serie de temas al rededor de la saga de películas de acción protagonizadas por Vin Diesel. El actor dijo no descartar una posible participación de Meadow Rain, hija de Paul Wlaker, en la próxima entrega de la saga.

Así lo dio a conocer en entrevista con Daily Pop de E! News, donde el experimentado actor dejó la moneda al aire con relación a un posible futuro de Meadow Rain Walker, quien es modelo y actualmente tiene 22 años de edad.

El actor de 53 años habló sobre el proceso de duelo y las dificultades que hubo tras la muerte de Paul Walker en medio de la filmación de la séptima entrega de la saga en 2013.

"Cuando ocurrió la tragedia en 2013, dejamos de filmar Furious 7 durante unos cinco meses porque estábamos pensando en lo que íbamos a hacer, mientras estábamos de luto", recordó el actor. "Y el estudio aceptó una decisión audaz, que fue permitir que el personaje existiera en nuestra mitología", complementó.

Como ya lo ha dicho el director de Rápidos y Furiosos, Justin Lin, el personaje de Brian O'Conner sigue vivo en la franquicia; sin embargo, es algo que también representa un reto al tener la necesidad de honrar a Walker.

"Debe reconocerse el hecho de que Brian O'Conner todavía está vivo en este universo. Estamos tratando a F9 (Fast and Furious 9, 'Rápidos y Furiosos 9') como la primera película del último capítulo, y en algún momento es algo en lo que pienso y en cómo realmente podemos mostrar su presencia pero de una manera respetuosa", dijo para EW.

Como se sabe, Vin Diesel y Pauk Walker no sólo tenían una gran amistad dentro de la película como Dom Toretto y Brian O'Conner, sino que a partir de ahí comenzó una gran amistad que duró años, y que todavía recuerda.

"Tienes que honrar eso. A nivel personal, comenzamos esta franquicia juntos. Juntos comenzamos la franquicia, comenzamos una hermandad. Nuestra hermandad durará más que la franquicia", dijo el actor a E!.

Meadow Walker, ¿formará parte de Rápidos y Furiosos 10?



La franquicia de Rápidos y Furiosos todavía tendrá por lo menos dos películas más, y según los testimonios la onceava entrega sería la última, por lo que Meadow todavía es candidata para formar parte de alguna de las siguientes dos películas.

"No descartaría nada", dijo Vin con relación a una participación de Meadow. "Simplemente déjame, sin darte todos los secretos de Fast 10. Digamos que no hay nada descartado", por lo que tendremos que esperar si aparecerá o no la modelo.

Según revela la fuente, Meadow y Cody, hermano de Paul, estuvieron constantemente en el set de Rápidos y Furiosos 9, revisando que la el legado del actor "pueda incorporarse", por lo que la modelo ya conocería a la gente al rededor de la película.

¿Cuándo se estrena Rápidos y Furiosos 9?

Rápidos y Furiosos 9 se estrena en América Latina el próximo 24 de junio, pero hay funciones desde el miércoles 23 para México. Estará disponible sólo en cines, y de momento no hay noticias sobre la película en alguna plataforma de streaming.