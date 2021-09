Conductor de “Venga la Alegría” debutará como actor en el cine

CIUDAD DE MÉXICO.- Uno de los conductores más queridos de "Venga la Alegría" reveló que próximamente debutará como actor en la producción cinematográfica, “Permitidos, La Película”.

De acuerdo a la publicación que realizó en su cuenta de Instagram, el chef y presentador de televisión, Ismael Zhu Li, alias "El Chino", compartió con sus 413 mil seguidores que muy pronto lo podremos ver en el proyecto.

En el pie de foto agradeció al cineasta Gerardo Morán C. por darle la oportunidad de incursionar en el mundo del cine, sobre todo, salir a cuadro entre los actores, pero no detalló mucho sobre el proyecto que podría estrenarse en los próximos meses.

Me vuela la cabeza y me emociona formar parte de proyectos nuevos y hacer cosas que me sacan de mi zona de confort. Gracias Gerardo Morán C por darme la oportunidad de estar en la pantalla grande y vivir la experiencia del cine, solo que esta vez, frente a cámaras. Estén pendientes muy pronto”, escribió Zhu.