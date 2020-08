Roger tiene un romance secreto con otro de sus compañeros de 'Venga La Alegría, aseguran

CIUDAD DE MÉXICO.- Roger González se ha convertido en uno de los conductores más queridos de TV Azteca, y es que desde que se unió al elenco de ‘Venga las Alegría’, el presentador ha tomado gran popularidad entre el público.

Con el aumento de su fama también aumentan los rumores, y en el caso de Roger se ha llegado a decir que tiene un romance secreto con el ganador de MasterChef México 2018, Ismael Zhu Li, también conocido como 'El Chino'.

Fue una fuente cercana a ellos quien reveló la noticia para la revista TV Notas durante una entrevista en la cual además reveló que Roger no ha querido tocar el tema de su sexualidad, pero que esto no le ha impedido disfrutar de sus relaciones.

‘’Sí, anduvo por tres años con el locutor, cantante y actor Jorge Anzaldo, con quien trabajó en 2017 en la obra Hoy no me puedo levantar, y además conducían juntos los programas de radio Wake up y Duro de domar; sin embargo, nunca habló de esa relación", aseguró.

Según el entrevistado, Roger y 'El Chino' comenzaron una amistad durante las emisiones de ‘Todo Un Show’ para después trabajar juntos en ‘Tres tragones’, donde visitaban restaurantes junto Ana Obregón.

‘’Que trabajaran juntos en varios proyectos y que pasaran tanto tiempo juntos hizo que se fuera dando todo. Ya era muy evidente lo que sentían, pero como que El Chino se sentía raro de poder tener algo con un hombre porque sólo había tenido novias mujeres, sin embargo, Roger se animó a declararle su amor y El Chino no se negó". afirmó.

Ahora, se cree que ambos llevan cerca de medio año juntos, pero dos meses como relación formal, por lo que se rumora que estarían pensando en mudarse para vivir juntos como pareja.