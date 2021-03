Arap Bethke pone el ejemplo y evita los plásticos desechables

HERMOSILLO.- Arap Bethke es uno de los famosos más activos en la lucha por proteger el medio ambiente.

El actor, quien actualmente graba la serie de Telemundo “Buscando a Frida”, trata de poner el ejemplo a sus seguidores e incluso a sus propios colegas, al evitar el uso de plásticos desechables.

Nací en Kenia, soy muy cercano a la naturaleza, y comprendí la importancia del medio ambiente. No es difícil como se cree, no necesitamos dejar nuestro trabajo ni nada, sólo debemos cambiar nuestras conductas en el día a día”, dijo el actor a EL IMPARCIAL.

“Podemos reutilizar nuestras cosas, reemplazar las botellas de plástico por un termo que podamos rellenar, no comprar tanta ropa que sabemos que no usaremos. Yo cuando iba a grabar a los sets siempre llevaba mi propio plato para no generar basura”, continuó.

Otras acciones con las cuales Arap intenta proteger el medio ambiente es reemplazar su cubrebocas con uno de tela reutilizable, pues varios desechables terminan en los océanos, afectando a los ecosistemas marinos.

“Se han vuelto cada vez más presentes en nuestros servicios de comida que pedimos, los cubrebocas que no son reutilizables; yo uso de tela que puedes lavar y reusar y duran para siempre. Son más bonitos, más prácticos y esas pequeñas acciones pueden salvar los océanos, que ahorita están llenos de tapabocas y afectando la vida marina”, explicó.

En la ficción de Telemundo, Arap interpreta al inspector “Martín Cabrera”, quien se encarga de dar seguimiento al caso de “Frida”, una joven multimillonaria que desaparece la noche de su cumpleaños 16.

“Mi personaje viene a desentrañar los secretos, a darse cuenta que nada es lo que parece y juntará las piezas del rompecabezas para hallar la verdad. Este género siempre me ha gustado y me encanta cómo se desarrolla la historia”, comentó.