Con nuevo proyecto y rodeado de cariño: así celebra Eugenio Derbez sus 60 años

MÉXICO.- El comediante Eugenio Derbez cumple 60 años este jueves 2 de septiembre y está celebrando en grande la ocasión. Desde esta mañana sus redes se llenaron con las felicitaciones de sus miles de fans y de su familia; Alessandra Rosaldo y José Eduardo Derbez, fueron los primero en desearle feliz cumpleaños con tiernos mensajes por medio de sus perfiles de Instagram.

Su esposa publicó un emotivo video lleno de recuerdos que han compartido juntos a lo largo de sus años de relación; mientras su hijo compartó una fotografía de ambos en su cuenta de Instagram donde escribió “Feliz cumpleaños ya no crezcas !! Te amo y que la pases increíble”.

Hace unas horas, el actor subió a su perfil de Instagram una fotografía en la que se le ve rodeado de globos de colores con una gran sonrisa y los brazos extendidos en señal de emoción. Al pie de la fotografía escribío

"GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS a todos los que me han felicitado. Ha sido un cumpleaños lleno de amor. He recibido todos sus mensajes y se me llena el corazón con cada uno de ellos".