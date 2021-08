Aislinn Derbez es la musa de artistas mexicanos como Gennaro García y Carlos Pineda

CIUDAD DE MÉXICO.- La actriz mexicana ha tenido una colaboración con el diseñador Carlos Pineda para la publicación de la revista "The Walk", en la que junto a un gran equipo de producción hicieron una portada en colores vivos inspirada en la artista plástica Frida Khalo.

"Carismática, elegante, empoderada y, sobre todo, un ejemplo a seguir, Aislinn Derbez protagoniza nuestra portada y editorial de julio, titulada “Desde que nos dejaste”. Esta ocasión, quisimos rendir homenaje a la artista mexicana por excelencia, Frida Kahlo, quien el 6 de julio cumpliría 114 años", escribió Carlos Pineda en su publicación.

La portada titulada "Desde que nos dejaste" fue elaborada por Alex Acero en la dirección creativa y styling, el fotógrafo sonorense Iván Aguirre, Pablo Fernández en la producción, Vicente Montoya en el maquillaje, Luis Gil estuvo a cargo del painado, Kevin Gorian en la producción de video y texto, Beto Villegas en la relaciones públicas, todos coordinados por Gabriel García para la agencia Ink Entourage.

Durante su entrevista Aislinn compartió su opinión sobre México en el contexto actoral internacional, sus proyectos y algunos datos poco conocidos sobre ella. La publicación se puede consultar desde la versión digital de la revista de moda.

El artista plástico Gennaro García retomó esta imagen de la actriz inspirada por la vida y obra de Frida Khalo, pero plasmada en las fotografías de Iván García y el diseño de vestuario de Carlos Pineda.

"Estas cosas son las que me hacen sentir, vibrar y confirmar que vivo haciendo lo que amo y que lo más chingón es de alguna manera, inspirar con mi trabajo a otros artistas. Muchísimas gracias @ artegennaro , no puedo esperar a verlo en persona. Tu arte es hermoso! @ aislinnderbez ", expresó Carlos Pineda a conocer el trabajo de Gennaro García.

El cuadro de gran formato está realizado en tonos fuertes de amarillo y negro, con la técnica mix media sobre canvas, acrílico, spray paint y óleo, de manera monocromática, sobre una canva que parece mayor a dos metros de altura.

Gennaro García cuenta con una gran trayectoria dentro de las artes plásticas, además es Ganador del Premio Artista Maestro del Suroeste, el artista se auto define como diseñador, cocinero y entusiasta viajero.

"Me tomo alrededor de dos semanas, soy un fan del trabajo de Carlos Pineda como diseñador, para mi ahorita creo es el mejor diseñador de México, y la fotografía de Ivan Aguirre me mata, como artista, como creativo buscas inspiración en todas partes y esta foto que Iván tomo a Aislinn con un porte y una pose única con ese vestido tan lleno de detalles me cautivo desde la primera ves que lo vi", expresó Gennaro García