Así se prepara Eugenio Derbez para su cumpleaños

CIUDAD DE MÉXICO.- Eugenio Derbez es uno de los artistas con más trayectorias en el medio del espectáculo, con un reconocimiento nacional e internacional, lo que lo a llevado a ser uno de los favoritos de la televisión.

A un día de su cumpleaños el también productor no pudo recistir y compartir su emoción, fue por medio de su cuenta de Instagram que reveló a sus fanáticos que se sentía feliz por estar de celebrar su vida.

En el video el actor aparece vestido con una camisola negra y con una gran sonrisa confesó, que en general siempre se pone contento por sus cumpleaños pero que en esta ocasión tiene un significado más profundo.

Nad amás para comunicarlos que mañana es mi cumpleaños, faltan 24 horas para mi cumpleaños, que emoción, que nervios, siempre me emocionan mis cumpleaños pero este en especial más que otros" agregó el artista.

A minutos de haber heco la publicación, Eugenio recibió cientos de halagos por sus fanáticos que hasta se adelantaron en las felicitaciones: "te ves radiante", "te amamos desde Costa Rica", "Felicidades", "feliz cumpleaños", fueron algunos comentarios.

Proyecto en puerta

Por si fuera poco, Eugenio Derbez no se pudo resistir y les dio una sorpresa a sus seguidores, hasta el momento no se sabe mucho de que trata, pero promete

que le gustara a cada no de ellos.

En la publicación el comediante, invitó a sus fans que adivinaran de que tipo de proyecto se trataba, si una película, obra de teatro, serie o algun otra cosa que a ellos se les ocurriera, algunos comentaron que podría ser una obra de teatro.