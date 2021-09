¿Camila Sodi se une al club de las jueces despiadas?: la comparan con Lolita Cortés, Danna Paola y Belinda

México.- La actriz y cantante Camila Sodi fue la invitada especial de La más draga, el reality donde las drag queens más talentosas compiten para ganar retos semana con semana. Durante su aparición en el programa, donde fue parte del jurado, sus compañeros le señalaron su rigor en las críticas a las concursantes y la compararon con Danna Paola, Lolita Cortés y Belinda.

Durante la pasarela de La más draga las concursantes llenaron el escenario con increíbles vestuarios con los que recrearon pinturas y murales de artistas mexicanos del siglo XX. El reto, llamado La más pintada ofreció a los televidentes una de las competencias más reñidas y comentadas de la historia del programa que actualmente transmite su cuarta temporada.

Oigan, verdaderamente hubo mucho arte en esta pasarela de La Más Draga, que hermoso ��✨#LMD4 #lmd4t #LaMasDraga pic.twitter.com/xQwUEpcZyD — �� La calabacita de Chichi ���� (@Ysgesan) September 29, 2021

En esta edición, llamada por sus integrantes “La cuarta transformación”, Roberto Carlo conduce y presenta a las concursantes, mientras el panel de jueces está integrado por Ricky Lips, Yari Mejía, Letal y un invitado elegido por el público. En este episodio fue Camila Sodi quien aceptó el lugar como jurado y se ganó el respeto de más de un televidente con sus críticas. Muchos incluso están pidiendo que Sodi sea la conductora de la siguiente temporada.

Las reacciones del público llegaron a redes sociales y los internautas no pasaron por alto el rigor de la juez, que sin titubear mandó al reto de eliminación a una de las dos participantes con menor puntuación.

Camila Sodi después de eliminar a una draga y mandar a doblaje a la que se quedó la próxima semana: #LaMasDraga4 #LMD4 pic.twitter.com/D75hpjFzEO — pelón�� (@daniel_sndvs) September 29, 2021

Las jueces de hielo

Y es que para los internautas hay todo un club de jueces temibles por los distintos momentos en los que han protagonizado discusiones en vivo en las que no muestran piedad con los concursantes de realitys.

Bienvenida al Club Camila Sodi, bien merecido tu trono. #LMD4 pic.twitter.com/g4rr9cItpz — Carlos Almez (@carlosalmez) September 29, 2021

Tal fue el caso de Danna Paola que durante La Academia confrontó a un participante que la insultó. Con una actitud que recordó a su personaje en Élite, le cantante le dijo una serie de duras palabras que lo llevaron a romper en llanto frente a las cámaras.

Belinda también tuvo un momento similar, hace algunos años durante la transmisión del programa de canto Me pongo de Pie, donde criticó a dos concursantes por cambiarle la letra a su tema “Bella traición”. En aquel entonces las acusó de poco profesionales y tuvo una confrontación con Ha*Ash, quienes alegaron que las concursantes no escuchaban música de Belinda. "Nos quedamos sin tus 25", dijeron las cantantes luego de que Belinda dejara claro que no les daría puntos por su presentación.

Finalmente, no se puede hablar de jueces difíciles sin mencionar a Lolita Cortés quien protagonizó un momento épico en la televisión mexicana al atacar con todo a la concursante de La Academia Jolette. “Le pido al público que no vote por ella”, fueron las contundentes palabras de la cantante.