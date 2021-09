¿Danna Paola cambia de look?: la cantante lució un estilo de colegiala

MÉXICO.- Las recientes fotografías de Danna Paola en su cuenta de Instagram han dejado sorprendidos a sus seguidores, ya que la cantante ha presumido de vestuarios increíbles, como los que usó en el video musical de su nuevo tema “Kaprichosa”.

Esta vez la cantante sorprendió a sus fans al lucir un drástico cambio de look. Hasta ahora, tenía a sus seguidores acostumbrados a su largo cabello bicolor que combinaba el rubio con la raíz oscura de su tono natural. Sin embargo, en sus pasadas historias de Instagram lució un corto cabello negro que combinó con su look escolar de gorro, falda de tartán a marilla, top y botas. Un suéter amarrado en su cintura le agregó el toque urbano con el que la cantante suele experimentar.

La razón del inesperado cambio de estilo es que Danna Paola asistió a la celebración de cumpleaños de uno de sus mejores amigos, Joel Isaac Figueroa “Saak”, quien optó por hacer una fiesta de temática escolar. "Chica de colegio", escribió en la fotografía que compartió en sus historias de Instagram.

Y parece que la cantante fue el alma de la fiesta, ya que más adelante compartió dos breves videos en los que se le ve cantando frente a los invitados el tema "Solo quédate en silencio", de la banda RBD. La recordada telenovela mexicana ha cobrado relevancia en los últimos meses luego de que se confirmará el reboot por parte de Netflix, que ya generó expectativas entre los antiguos y nnuevos fans del melodrama mexicano.

Felicita a su "hermano"

Este 26 de septiembre la cantante usó una publicación en Instagram para felicitar a su amigo Jorge Anzaldo que está celebrando su cumpleaños. Danna Paola formó parte del canal de Youtube Los Rulés junto a Jorge y Gabo Lojero. Entre ellos surgió una gran amistad que llega al grado de que se llamen "hermanos" entre sí.

En el 2018 Danna tuvo que abandonar a Los Rulés para irse a España a grabar la serie Élite, donde interpreta a Lucrecia, el personaje que probablemente ha sido el más importante de su carrera como actriz. Sin embargo, a pesar de la distancia parece que la amistad entre los famosos continúa intacta ya que Danna le dedicó unas emotivas palabras en las que elogió sus cualidades y le explicó lo importante que ha sido en su vida.

"Un año más festejando tu vida, celebrando el ser humano que eres y en todo lo que te has convertido, todo lo que me has dado y enseñado, todo lo que tienes para el mundo, y para los que te amamos", le comentó la cantante.