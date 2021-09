Lolita Cortés enfrenta rumores de demanda por deuda a hospital

Ciudad de México.-Lolita Cortés respondió a los rumores sobre una supuesta demanda del hospital donde fue operada el año pasado, por una deuda.

La actriz y cantante fue sometida a una cirugía debido a un problema en la columna vertebral.

Preocupada por su situación legal, la actriz confesó en entrevista para el programa Hoy que ha hecho todo lo posible por disminuir la cantidad que debe.

No, porque yo me comprometí, yo estoy pagando, yo en ningún momento me pienso desaparecer, yo les voy a pagar hasta el último centavo de lo que invirtieron en mí, porque gracias a ellos estoy de pie”, explicó.