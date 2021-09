Belinda responde a las críticas sobre su relación con Christian Nodal

MÉXICO.- Desde hace un año que Belinda y Christian Nodal comenzaron su relación luego de los varios rumores de un posible noviazgo entre ellos mientras eran coach de "La Voz México", pero fue hasta agosto del año pasado que ambos confirmaron su relación, la cual avanzó rápidamente, pues en mayo del presente año anunciaron su compromiso matrimonial.

A partir de sus comienzos, los artistas recibieron diversas críticas al respecto, aunque cada uno ha afirmado que su romance seguirá estable mientras ellos se encuentran felices como pareja, así lo comentó nuevamente Belinda durante una entrevista para la revista Caras.

En esta, la española comentó que tomó la decisión de ignorar las constantes críticas que recibe por su trabajo y su relación amorosa, ya que prefiere darle prioridad y concentrarse en sus proyectos, por lo que asegura que su vida personal procura mantenerla en privado.

No me importa lo que digan de mí, mientras yo me sienta cómoda y me sienta feliz (…) comparto lo que quiero, pero también hay una parte que es importante quedármela para mí”, señaló la cantante.