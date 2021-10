Belinda reveló qué personaje de anime es su 'crush'

MÉXICO.- Belinda y Nodal están muy enamorados y se van a casar pronto; sin embargo, la intérprete de "Luz sin gravedad" ha tenido más de un amor platónico a lo largo de su vida. Cada vez es más común que los personajes de anime conquisten los corazones del público y Belinda no es la excepción, ya que recientemente confesó qué personaje es su crush.

Fue en una entrevista con Netflix donde habló de algunos de sus animes favoritos y reveló que le gustan las animaciones japonesas por la profundidad que alcanzan sus historias. “Siempre que veo una serie de anime me meto demasiado y puedo estar hasta las 4 o 5 de la mañana viendo, viendo y viendo y no me canso, afirmó.

Los primeros animes que vio la cantante fueron Sailor Moon, Pokémon, Death Note, y One Piece. "Desde el principio me di cuenta que no eran caricaturas por sus narrativas, cada personaje tiene una catarsis y los conoces a fondo, realmente sí son protagonistas de los animes”, dijo.

Después agregó quiénes son los personajes que se han robado su corazón. Su favorito de Death Note es Riuk, el tétrico pero simpático shinigami que le da la libreta al protagonista. "Pero también Legoshi es uno de mis personajes favoritos de anime y como que tuve un crush con él porque es como un lobo que se enamora de una conejita y pues son sus instintos de matar. Al estar con la conejita trata de controlarlos y de no comerse a los otros animales y eso me parece increíble, ese control que debe de tener. Por eso los veo y los vuelvo a ver”, destacó la cantante.

Comparte sus gustos con Nodal

Hizo énfasis en que Naruto y Beastars son animes que todos deberían ver al menos una vez en su vida. Belinda aseguró que este género no es solo algo que vea por entretenimiento sino que ha intentado incorporarlo a su vida personal. Señaló que los personajes han inspirado su forma de vestir, por ejemplo.

El lado otaku de Belinda es algo con lo que sus fans ya están familiarizados e incluso es algo que comparte con Nodal. A mediados de enero, en el cumpleaños 22 del sonorense, Belinda le regaló un par de pasteles temáticos, uno decorado al estilo de Death Note y otro que rendía homenaje a One Piece.