Belinda revela las prendas indispensables en su armario

Ciudad de México.- Belinda se ha convertido en generadora de tendencias y se posiciona como un icono de la moda para sus seguidores, ya que destaca por su buen gusto y looks que siempre impresionan a los amantes de la moda, además frecuentemente se le mira con prendas de firmas exclusivas y de alta costura.



Es así como Belinda siempre está imponiendo tendencia, ya que al ser una amante empedernida de la moda, todo el tiempo está luciendo lo último en tendencias, convirtiéndose en un referente del buen vestir.

Te puede interesar: Yanet García, es la primer modelo de portada en revista para adultos, Penthouse México



Recientemente la cantante nos confirmó que las medias y los accesorios como los lentes negros se convertirán en un básico imprescindible para armar un perfecto look otoñal, pues lució un outfit que nos enamoró para celebrar su colaboración con la casa joyera TOUS y la inauguración de una tienda nueva.



A través de su Instagram, Belinda posteó unas imágenes con el atuendo con el que asistió a dicho evento, se trata de un total look negro, que armó con un mini vestido y una gabardina con destello otoñales como los botones dorados, un plus que no puede faltar.



Pero sin duda, las medias con detalles y los lentes negros fueron la clave de su estilo, pues es un claro anuncio de que el otoño ya esta aquí y necesitas empezar a depurar tu clóset y llenarlo de prendas y accesorios que serán tendencia esta temporada.

Y como bien sabemos, el peinado es un esencial que no puedes tomar a la ligera, Belinda optó por llevar el pelo hacia atrás, dejando solamente unas mini trencitas en la parte de enfrente, una opción perfecta para estilizar el rostro, peinado que estuvo en manos del estilista Javier Díaz.

Te puede interesar: Belinda: Esta podría ser su verdadera edad según el actor Fabián Chávez



Al igual que un maquillaje por Javier De La Rosa, en tonos nude, un makeup muy natural y sutil para no desproporcionar el look.