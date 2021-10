Yanet García, es la primer modelo de portada en revista para adultos, Penthouse México

Ciudad de México.- La conductora y actriz Yanet García revelo que será la modelo que aparecerá en la primera portada de la edición mexicana de la revista para adultos, Penthouse.



Mediante una publicación en su cuenta de Instagram, la actriz se mostró feliz de alcanzar este logro en una de las revistas para adultos más conocidas a nivel internacional.

En su mensaje, apuró en señalar que luchó por lograr sus sueños a pesar de que muchas "personas no creyeron en ella".



Asismismo, en una especie de carta para la "Yanet del pasado", la coach alimentaria apreció su fuerza y su valentia para lograr romper los estereotipos.

Solo tú sabes quien eres, no permitas que nada ni nadie te defina. He sido fuerte y me he atrevido a romper con los estereotipos. Una mujer no necesita desnudarse para ser sensual, una mujer puede ser todo lo que ella quiera, no hay límites", escribió.