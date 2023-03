Así se defiende Kalimba tras las críticas por “amargado”

CIUDAD DE MÉXICO.-Recientemente Kalimba fue acusado de “amargado” o “prepotente” después de que una fan le pidiera una foto y posterior a esto el cantante posteó en sus historias de Instagram de su deseo de no dar fotos.

A partir de esto el cantante recibió muchos ataques, por lo cual decidió no quedarse callado, y ha estado respondiendo a todas y todos aquellos que lo han criticado, pues él insiste que solo tuvo un mal día.

Kalimba siempre se ha caracterizado por su buen humor y encanto, fue por esto mismo que a muchos les sorprendió la historia que contó una usuaria en Twitter que se hizo viral al contar su experiencia al pedirle una foto al cantante.

Así se defendió

No pasó mucho tiempo para que el ex integrante de OV7 reaccionara en redes sociales, respondiéndole a diferentes usuarios en Twitter y subiendo historias a Instagram, dando ejemplos de cómo siempre sonríe de la misma manera y no es por “ma**n”.

"¿Ves cómo (ustedes) son más mie*** que yo? Yo solo estaba cansado, (ustedes) me desean lo peor, eso habla de quién como personas somos. Yo soy un humano cansado, (ustedes) son un pedazo de mie***, saludos".

Pero no conforme con esto, la joven y Kalimba siguieron contestándose los tuits, en los que cada uno trató de defender su punto hasta al final, al grado que el exOV7 compartió una captura de pantalla en la que un contacto de WhatsApp suyo le cuenta que vio en televisión que estaban hablando de él y el suceso, expresando que, aunque lo llaman "Don nadie", en realidad es tema de conversación.

�������������� Creí que un don nadie como yo se olvidaría rápido. Pero algo mágico pasó y siguen hablando de mi. ����♂️����♂️����♂️������



Ya en serio. Gran jueves Banda linda. Hoy toca Show en Houston y estoy más que listo para gozar. ������������ pic.twitter.com/BT8mRciPzD— Kalimba (@KalimbaMX) March 9, 2023

Los fans que lo defendieron

Tras este pleito, Kalimba compartió en redes sociales un video que uno de sus fans lo etiqueto, donde se le puede ver sentado a un par de mesas de otros comensales en otro restaurante, en el que le piden que salude a la cámara y él lo hace con una gran sonrisa y buena disposición.

Acompañado de este video, Kalimba escribió sarcásticamente:

"Aquí yo mostrándome todo ma***, como siempre soy (…) ah no, al parecer no siempre".

Aquí yo mostrándome todo mamón, como siempre soy. ������ ah no, al parecer no siempre. ����♂️ https://t.co/76ME5NMZcv— Kalimba (@KalimbaMX) March 9, 2023

Entre los comentarios de sus seguidores, hay muchos que cuestionan al músico acerca de si su pretensión es dar clases de humildad, pues, luego de la escena que armó, aseguran que dejó ver su lado más arrogante.

