Fan expone a Kalimba por tener mala actitud, el cantante le responde y se hace viral en redes

CIUDAD DE MÉXICO.-Por medio de su cuenta de Twitter, la usuaria Gabriela Quintanilla estuvo compartiendo la mala experiencia que vivió con Kalimba y todo después de haberle pedido una foto al verlo entrar al lugar donde ella trabaja ubicado en el aeropuerto.

Lo que comentó la joven, el cantante había accedido a tomarse una fotografía con ella, pero casi sin ganas, pero las cosas empeoraron cuando se dio cuenta de que el Kalimba posteo en su Instagram, refiriéndose que no le gustaba que le pidieran fotografías todo el tiempo.

Tras este suceso, la usuaria lo contó sin imaginarse que esta historia se haría viral hasta el punto de que el intérprete de “Tocando fondo” le respondiera.

“Hoy conocí a Kalimba, llegó al restaurante donde trabajo y por ser famoso (según mi lógica) lo reconocí, me emocioné y le pedí una foto. Al principio el tipo no quería ni hablar en español, preguntaba algo y yo le respondía en español y él siguió preguntando en inglés”, se lee en la primera parte del relato.

Después de exponer estos detalles, Quintanilla mencionó que fue al Instagram del Kalimba y se dio cuenta de que se “quejó” de este hecho.

"Luego le pedí una foto y me dijo que sí, pero tenía más ganas yo de trabajar que él de salir en la foto, luego cuando revise su ig, vi que había puesto un comentario de que “a veces desearía que los teléfonos no tuvieran cámara cuando él se siente cansado”.

La joven, molesta, lamentó la actitud de Kalimba, aunque dijo entender que antes que artistas son humanos, y que también tienen días malos.

Por último, consideró que los famosos deberían tratar mejor a los fans, tomando en cuenta que gracias a ellos hacen dinero; deseó que la comida no le cayera tan bien al cantante.

Tras haberse hecho viral esta historia en Twitter, el cantante le respondió diciéndole que no había sido personal, y que venía de tomarse muchas fotos, por lo cual al ver el restaurante con puro “gringo”, decidió sentarse y estar tranquilo.

“Hola. Justo entré a ese restaurante porque vi puro gringo y venía de dar muchas fotos en otro lugar. Si lo tomaste personal no era contigo específicamente. Tú no me atendiste, me estaba atendiendo una gringa, ¿te acuerdas? Mis pesitos los hago cantando, cuando gustes hay shows”, se lee.