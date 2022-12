Kalimba y Fela Dominguez presentan ‘Holidays’ un disco navideño

La temporada navideña está llena de tradiciones como la cena, el arbolito, las decoraciones, reunirse en familia, y claro, la música, que regala grandes momentos alrededor de esta fecha tan especial.

Para mantener viva esa llama, Kalimba y Fela Dominguez presentan ‘Holidays’, disco en el cual cantan a dueto varios de los clásicos de la temporada.

A lo largo de diez tracks, ambos llevan por un paseo musical lleno de nostalgia, pero también de alegría y muchas ganas de cerrar el año con optimismo.

Juego vocal

Entre los temas destacados están “Llegó la Navidad”, cuyo arreglo se encuentra cercano a las clásicas big bands de jazz características de la época.

También viene “Santa Claus llegó a la ciudad”, otra melodía infaltable, se presenta como una especie de balada orquestal, hecho que le da una personalidad única frente a otras versiones del tema.

Otro destacado es “Baby It’s Cold Outside”, tema interpretado en inglés y español, por Kalimba y Fela respectivamente, quienes consiguen un juego vocal extraordinario, enmarcado por una instrumentación jazzística de máxima calidad.

“All I Want For Christmas Is You”, “It Was A Very Good Year” y “Jingle Bells” son algunas otras de las composiciones que crean uno de los discos navideños más emotivos.