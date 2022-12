"Concierto de Bad Bunny no vale los 10 mil pesos que pagué y es una estafa"

MONTERREY.-Una joven dijo que el reciente concierto de Bad Bunny en Monterrey “no valió los 10 mil pesos que pagó por el evento”.

Y te quiero mucho Bad Bunny, sí cantas bien y estás muy guapo, pero este concierto NO VALE LOS 10 MIL PESOS QUE PAGUÉ”, escribió @angielovesid en Twitter.

También alertó a todos lo que fueran a ir este domingo a que no vayan con las expectativas muy altas.

Todos los que vayan a venir mañana (domingo), no vengan con la expectativa muy alta porque la verdad, nada novedoso, no se veía casi nada, el show pues medio mosqueado… Benito viene a tu lugar (yo estaba al frente) como 3 segundos y se va y vuelves a no ver nada”, afirmó.