Anne Hathaway recrea icónico look de su personaje en "El diablo viste a la moda"

CIUDAD DE MÉXICO.- Sin duda alguna, una de las películas que parece que nunca será olvidada es "El diablo viste a la moda", que desde su lanzamiento fue considerado un éxito y en la actualidad hay varias generaciones que consideran esta producción cinematográfica como un film de culto.

Y es que el protagónico de Anne Hathaway logró cautivar al público, además del increíble talento que demostró Meryl Streep con su personaje de Miranda Priestly, la editora de la revista Runway, que más allá de su éxito ella puede intimidar a cualquier persona que se ponga enfrente de ella.

Es por ello que la actriz que interpretó a Andrea "Andy" Sachs causó revuelo en redes sociales luego de publicar una imagen en la que aparece bastante contenta por recrear a su icónico papel. Y aunque la mayoría de los usuarios aplaudieron su look, hubo quienes notaron un particular detalle que hizo que se parecia más a su protagónico.

Con estas fotografías, Anne Hathaway dejó en claro que a pesar de haberse despedido de su personaje en 2006, todo indica que todavía tiene bien aprendidas las lecciones de moda que le enseño Miranda Priestly, interpretado por Meryl Streep.

Dicha publicación se compartió desde la cuenta de Instagram de Hathaway, en donde lució un vestido corto Valentino con flores en tonos rosas y rojos con algunos pequeños detalles que decoraron el resto de la prenda, además de contar con un elegante cuello blanco que capturó la esencia de su conocido personaje en "El diablo viste a la moda".

Para hacer juego con todo su look completo, la actriz lo combinó con unas medias negras, botas de plataforma Giuseppe Zanotti del mismo color, unas joyas Bulgari y un bolso amarillo Valentino, según escribió en la descripción.

Lo que más sorprendió a los fanáticos de la celebridad es que luce igual que su personaje, por lo que muchos destacaron que parece que no envejeció nada, ya que también arregló su cabello como lo hace Andy en la película, usando una cola de caballo alta, ciertos mechones despeinados de frente y un copete para complementar su outfit.

Una vez que Anne Hathaway publicó las imágenes, sus seguidores no tardaron en expresar que no entendían si se trataba de la famosa o de la misma Andy Sachs, aunque también comentaron que lucía increíble y bastante hermosa.

"Vibras de Andy Sachs", "Oh Andy, tu look es demasiado Chic", "Pareces demasiado Andy y yo amo eso", "Acaso es una señal de que habrá segunda parte de 'El diablo viste a la moda'?", "Andrea Sachs sigue luciendo muy bien después de todos estos años", "Luces tan hermosa como siempre", "Parece que no envejeces, es impresionante! Eres la mejor", fueron tan solo algunos de los comentarios.