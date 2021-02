Anne Hathaway: El motivo por el que fue atacada en redes sociales

ESTADOS UNIDOS.- Hace algunos años la dulce y carismática figura de Anne Hathaway no le fue suficiente para evadir los ataques constantes de haters que parecían estar a la expectativa de cada uno de sus pasos sólo para intentar lastimarla mediante tuits y mensajes.

Aunque esto no llegó a afectarla severamente, Anne ha compartido en más de una ocasión lo difícil que fue para ella lidiar con ataques que parecían llegar sin razón alguna.

Ahora, expertos entrevistados por New Yorker parecen haber descifrado el lamentable acertijo del que que fue blanco la protagonista de El diario de la princesa.

Según lo reportado a dicho medio, la figura ‘casi perfecta’ que proyecta Hathaway detona algunas inseguridades colectivas cuyo escape puede traducirse en los constantes ataques y la invitación a otros para que también agredan.

Posa con sus largos brazos rectos, mira directamente (incluso un poco suplicante) a la cámara y su sonrisa, que ocupa la mitad de su cara, tiene dientes. Es una actitud de excitación abierta y sin restricciones, como la de una niña de 9 años a punto de comerse un pastel.

Hay una pequeña ventana de tiempo durante la cual las chicas se sienten así de a gusto en el mundo, porque se les arrebata en torno a los 12 o 13 años y su mirada se vuelve introspectiva. Las niñas aprenden muy rápido a no buscar los elogios abiertamente y a modular su excitación si quieren ser aceptadas. Anne ha conseguido, de algún modo, conservar su aspecto luminoso. Y mucha gente quiere borrárselo de la cara”, se lee en el citado artículo.

Las dimensiones que adquirieron los haters fue tal que crearon su propia forma de identificarse como ‘hathaters’, y no tenían otra intención más que exponer a la actriz, a quien calificaban de arrogante, especialmente en 2015, cuando la actriz ganó numerosos premios y parecía muy segura de sí en cada discurso de agradecimiento, algo que no fue bien recibido por el público acostumbrado a ver a las actrices llorar o desbordarse en emociones y palabras entrecortadas.

Algo que se complicó aún más cuando en 2016, tras ganar el Oscar por su participación en Los Miserables, Anne reconoció haber sentido una ‘falsa felicidad’ al momento de recoger su premio.

“Es una felicidad complicada, me sentía rara al estar ahí plantada con un vestido que costaba más de lo que mucha gente va a ganar en toda su vida. Me sentía mal por haber ganado ese premio representando un dolor que aún forma parte de nuestra experiencia colectiva como seres humanos. No tuve el valor de decir 'no me siento cómoda con esto'. Intenté fingir que era feliz y la gente se dio cuenta”.