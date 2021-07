Anette Michel sobre su trabajo: ‘Yo quiero donde me quieran’; ¿será una indirecta?

Ciudad de México.- Anette Michel recientemente fue confirmada por el productor Ignacio Sada como parte del elenco de su próxima telenovela, tentativamente titulada Volverte a Ver.

Durante la entrevista que concedió al programa Hoy, la artista de 50 años destacó que más que el dinero o el personaje de los proyectos, existe una razón muy poderosa para que ella pueda aceptar cualquier propuesta.

Yo quiero donde me quieran, eso es lo que he estado diciendo últimamente por esa es mi realidad, yo todos los proyectos que he hecho hasta este momento han sido unas invitaciones así de ‘la quiero, quiero a esta persona conmigo’, porque yo creo que de entrada esa energía proyecta muy buenas vibras y las cosas salen muy bien”, destacó.

Interés de los productores

Sin mencionar a su antigua empresa TV Azteca, Anette dejó muy claro que sus decisiones laborales se basan en el interés que muestran los productores por su trabajo.

Por otra parte, la guapa actriz descartó posar desnuda para una revista en este momento de su vida. “No, soy muy penosita, yo soy de Jalisco y siempre que me preguntan eso les digo: ‘No, yo todavía me muero el reboso’”.

No obstante, la también conductora de televisión que goza de un cuerpo envidiable reconoció que le gusta posar con muy poca ropa.

“Sí me gustan las fotos sexys, he hecho fotos en bikini, pero desnudos no creo, ya no, en esta vida ya no, en la otra a lo mejor. Nunca me he quitado la ropa en toda mi carrera, no ¡a estas alturas!... me lo hubieran dicho hace 20 años”, bromeó.