Anette Michel sustituiría a Omar Chaparro en “¿Quién es la máscara?”

CIUDAD DE MÉXICO.- “¿Quién es la máscara?” es uno de los shows más populares de Televisa, y en plena preparación de su tercera temporada, se reveló que Omar Chaparro podría ser reemplazado en la conducción por Anette Michel.

Según comentó el periodista Pepillo Origel en el programa “Con Permiso”, la actriz sería la nueva anfitriona del show ahora que terminó su relación laboral con Tv Azteca.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Hablando de Omar Chaparro, se dice que ya no va a conducir la tercera temporada. Ya no va a poder por compromisos que tiene de trabajo (…) Dicen que Anette Michel puede ser la conductora”, dijo el periodista.

ANETTE MICHEL NO ESTARÁ EN MASTERCHEF

La noticia se daría a conocer a poco tiempo de que Anette confirmara que no regresará a MasterChef, para la edición Celebrity México.

La actriz se sinceró con la revista Quien sobre el reality show gastronómico donde trabajó a lo largo de ocho años.

“Yo lo que quería era hacer algo más que MasterChef”, explicó Anette.

Lo que la alejará de la competencia de cocina es la incompatibilidad de tiempos para desarrollar sus proyectos personales, además de desacuerdos con ciertas cuestiones administrativas, por lo que decidió prescindir de regresar.

“Esa era la intención (volver al formato), de primera instancia. Adoro el proyecto, me parece que es una de las mejores cosas que me pudieron pasar en la vida, nada me hubiera gustado más que poderlo hacer, pero ya no más, ya no quiero volver a hacer MasterChef y ya”, confesó.

“Lo hice ocho temporadas, fui inmensamente feliz. Adoro a los chefs, a la producción, la producción es extraordinaria, pero las situaciones internas, administrativas, no van conmigo, los términos y condiciones nuevos no estoy de acuerdo y no puedo. Yo soy una persona muy derecha, siempre he sido de una sola pieza... en este momento es imposible, así que tengo que decirle 'no' a MasterChef”, añadió.