Anette Michel lo confirma: No volverá a MasterChef México

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de semanas de especulaciones, Anette Michel finalmente lo confirmó: No volverá a MasterChef México.

La actriz se sinceró con la revista Quien sobre el reality show gastronómico donde trabajó a lo largo de ocho años.

Yo lo que quería era hacer algo más que MasterChef”, explicó Anette.

“Desde hace un par de añitos, ya estaba levantando la mano para hacer otras cosas... al no estar en el mismo lugar, tengo esa oportunidad de desarrollarme y navegar en este universo de oportunidades”, destacó.

Lo que la alejará de la competencia de cocina es la incompatibilidad de tiempos para desarrollar sus proyectos personales, además de desacuerdos con ciertas cuestiones administrativas, por lo que decidió prescindir de regresar.

“Esa era la intención (volver al formato), de primera instancia. Adoro el proyecto, me parece que es una de las mejores cosas que me pudieron pasar en la vida, nada me hubiera gustado más que poderlo hacer, pero ya no más, ya no quiero volver a hacer MasterChef y ya”, confesó.

“Lo hice ocho temporadas, fui inmensamente feliz. Adoro a los chefs, a la producción, la producción es extraordinaria, pero las situaciones internas, administrativas, no van conmigo, los términos y condiciones nuevos no estoy de acuerdo y no puedo. Yo soy una persona muy derecha, siempre he sido de una sola pieza... en este momento es imposible, así que tengo que decirle no a MasterChef”, añadió.

ANETTE MICHEL SE DESPIDE DE “HOY”

Anette Michel apareció esta semana en “Hoy” para suplir a Galilea Montijo, quien se encuentra de vacaciones. Pero ahora que volverá para la emisión de este lunes, la actriz tuvo que despedirse de la emisión matutina de Televisa.

Contrario a lo que creyeron muchos, que pedían en redes que Anette se integrara oficialmente al elenco de la producción, la famosa publicó un mensaje para concluir su participación y agradecer las muestras de afecto.

“Que gran aventura fue compartir con todos ustedes en @programahoy ¡Los veo pronto. Gracias a toda la producción!”, escribió Anette.

Entre las fotos principales se encuentra la que se tomó junto a Andrea Legarreta, con quien tuvo bastante química durante el programa, así como con los demás conductores como Marisol González, Andrea Escalona, Lambda García, Raúl Araiza, Arath de la Torre, Jorge “El Burro” Van Rankin y Paul Stanley.