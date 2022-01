Andrés García amenaza con demandar a Anabel Hernández

Ciudad de México.- Andrés García amenazó con demandar a Anabel Hernández por su libro “Emma y las señoras del narco”.

El actor se sumó a la lista de artistas que amenazan con proceder legalmente contra la periodista.

En el libro, varios integrantes del medio artístico fueron mencionados en el libro supuestamente por haber mantenido, o mantener, vínculos con los capos del narco, es que se han ido a la yugular contra la comunicadora.

Andrés García procederá legalmente contra Anabel Hernández

Otros como Ninel Conde y ahora Andrés García, no descartan proceder legalmente contra ella por sus señalamientos.

“Tengo que contestarle a una periodista, disque periodista, cretina y trepadora, que se ha puesto a decir cosas que no son ciertas y que las va a tener que comprobar porque la voy a demandar. Se permitió el lujo de decir que yo soy socio de los narcos, narcos su %#&$ madre y su papá, ellos puede ser que fueran narcos. Ahora, sí conozco a casi todos los narcos, y algunos son algo caballerosos, la mayoría, no como ella”, dijo don Andrés a través de su canal de YouTube.

De la misma forma, el longevo artista habló de sus presuntos vínculos con el narcotráfico. “Un amigo cercano que me conoce, Andrés García y que estuvo ahí y lo vio, que diga quién es ese amigo, que enseñe alguna foto si tiene, no nada más hablar %$&?*#, y lo repito, Héctor Beltrán, mi gran amigo, ¡claro que sí!, pero nunca hicimos ningún negocio, y me visitaba, ¡claro que sí!, y la pasábamos muy bien, nos tomábamos unos tequilas juntos y tan tan”.

Ha convivido con mucha gente

Asimismo, García manifestó que su profesión lo ha hecho convivir o charlar con mucha gente sin saber a qué se dedican cada uno de ellos.

“¿Por qué?, porque soy una figura pública, y se me acercan, pues no sé, mucha gente todos los días para conversar conmigo, para conocerme, y es mi trabajo ser amable y contestarle al público, sea quien sea, no me voy a poner a preguntar ‘¿hay usted a qué se dedica?, para ver si puedo hablar con usted, porque si no esta %$#* va a decir que usted es un asesino y que yo tengo tratos con asesinos”, destacó.

Finalmente, el artista señaló: “¿Con qué derecho?, ¿quién carajos es usted?, ¿qué ha hecho usted?, ¿qué currículum tiene?, más que empezar a decir mentiras, que porque un amigo muy cercano le dijo, vaya y dígale a ese amigo que no existe, que chi$%& a su mad$% como usted”.

