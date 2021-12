Roberto Palazuelos revela por qué se distanció de Andrés García

MÉXICO.- Luego de que se rumorara desde hace varias semanas que Roberto Palazuelos está distanciado de Andrés García, el llamado "Diamante Negro" confirmó ante las cámaras del programa Hoy que desde hace mucho no se comunica con el actor con quien mantuvo una amistad muy cercana.

Durante una entrevista para el matutino de Televisa, el protagonista de telenovelas fue cuestionado sobre este asunto y desmintió que tuviera algo que ver con la herencia que Andrés García planea dejarle.

Hace unos meses, "El Diamante Negro" destapó que se había convertido en el heredero universal de la fortuna de Andrés García, a causa de lo cercano que es para él. Sin embargo, con su particular forma de ser, el empresario señaló que la herencia del primer actor equivalía a su propiedad más pequeña, algo que le valió muchas críticas en los medios y redes sociales.

Aunque al principio se especuló que fue esta declaración lo que provocó la enemistad entre ellos, Palazuelos detalló que Andrés García se molestó con él debido a que siente que es muy sobreprotector con él. Además, sus muchos compromisos profesionales le impiden pasar tiempo con su compañero.

"Es que yo no tengo ningún problema con Andrés. Supe que se había molestado porque siente que lo sobreprotejo pero es que yo lo quiero mucho y con la gente que quiero así soy. Pero entonces mejor me abrí un ratito; yo estoy demasiado ocupado ahorita y pues no tengo tiempo para andar en chismes o en cosas desagradables", dijo.