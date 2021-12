Gaby Rivero revela el motivo por el que ha subido tanto de peso

Ciudad de México.- La actriz Gaby Rivero duró varios años alejada de la televisión tras vivir algunas polémicas en relación a su apariencia física, pues después de lucir una espectacular figura en los inicios de su carrera, subió mucho de peso.

A pesar de que en este 2021 la artista de 57 años confesó que decidió someterse a una estricta dieta que la hizo perder varios kilos, todo indica que las últimas semanas no han ayudado a Rivero.

Al hablar de sus propósitos de Año Nuevo en la entrevista brindada al programa Hoy, la actriz reconocida como “La Maestra Ximena” por su papel en la telenovela infantil “Carrusel”, manifestó que desea bajar de peso, ya que considera que ha ganado algunos kilos debido al estrés. “Cuando estoy estresada, me sube de peso naturalmente”, dijo la actriz al respecto.

También te puede interesar: Gaby Rivero no volverá a ser la maestra Jimena de 'Carrusel'

No obstante, Gaby reconoció que las fiestas decembrinas la hicieron perder su objetivo de mantenerse en forma. “También la dieta de la “T” aquí ¿no?, tacos, tortas, tamales, tostadas, y estas celebraciones que siempre estás con el vinito o con esto que es pura azúcar, también es complicado, pero bueno, ya pasando las fiestas, ya me voy a poner las pilas”.

Cabe señalar que en 2011 Rivero confesó que se sometió a una cirugía para quitarse la matriz, intervención que de acuerdo con sus palabras, le provocó un grave desequilibrio hormonal y la hizo subir bastantes kilos.

Me quitaron la matriz y ahí te cambia... la tiroides, las hormonas, se me desbalanceó todo y cuando no estaba trabajando sí le metí al pan. No soy dulcera, soy de salado, pero como pan, queso, las cosas que engordan. Los carbohidratos, las harinas blancas, que son los que te suben, yo soy adicta a eso. No tengo vicios, pero eso es mi vicio”