Alicia Machado cuenta qué hizo con su premio de La casa de los famosos

MÉXICO.- Alicia Mchado se coronó como la ganadora del reslity show de Telemundo, La casa de los famosos, el cual se transmitió en la segunda mitad del 2021 y contó con la presencia de algunas polémicas celebridades, como Celia Lora, Gaby Spanic, Pablo Montero, Roberto Romano y Manelyk González, con quienes la exreina de belleza hizo amistades y rivalidades. Tras convertirse en la favorita del público, Machado fue elegida ganadora y se llevó el premio en efectivo.

Desde que entró a La Casa de los Famosos, Alicia Machado tenía claro lo que quería hacer con el dinero del premio si llegaba a ganar. Según contó ella misma en una entrevista para el programa Al Rojo Vivo, al terminar el reality cumplió uno de sus más grandes sueños: comprar una casa para su madre.

“Me siento bendecida, ella está muy feliz. Pero es que mi mamá es una niña grande, es una mujer mágica, mi mamá es algo maravilloso, no sería quien soy si no fuera por ella, ella está feliz, pronto va a regresar, no conoce todavía su casa, gracias a ella gané este programa, si no me hubiera cuidado a Dinorah (su hija)”, explicó.

Según la venezolana, se trata de un lugar espectacular con una vista hermosa. Sin embargo, Alicia también quiso consentirse por lo que se compró algunos pares de zapatos, "Sí, sí, me compré zapatos con el premio. Le dije, 'mamá, el depa (es tuyo) pero me voy a comprar mis zapatos", comentó la modelo.

¿enemistad con Mane?

Algo que Alicia también se llevó de su paso por el reality fue una sólida amistad con Mane, conocida por su particiáción en Acapulco Shore. Sin embargo, parece que la relación entre ambas podría pasar por un mal momento, pues todo indica que Machado le robó a Mane su famosa frase, "las Perras con las Perras". Durante el programa transmitido por grupo Imagen le mostraron a la joven influencer un video de Alicia utilizando una playera con la misma frase, la playera también tiene la imagen de la exreina de belleza, quien dijo que próximamente estará disponible.

¡#ManelykGonzález y su paso por 'La Casa de los Famosos'! ¿#AliciaMachado le robó su frase de 'Las perras con las perras'?#DePrimeraMano��: https://t.co/oaYomlm1L7 pic.twitter.com/UEO30AL9G7 — De Primera Mano (@deprimeramano) January 27, 2022

Al respecto Mane comentó en el programa De Primera Mano, “No sé por qué tiene una prenda con la frase… Yo quiero pensar, que ella y yo hablamos de hacer como una gira como meet and greet, como por todo México, así.. yo quiero pensar que ella se está adelantando, como, no sé… La verdad no sé, no entiendo… Alicia Machado, si nos estás viendo, podrías mandarme un WhastApp y explicarme ¿por qué estas usando mi frase? Porque esa frase es mía… ay imagínate que ya la registró”.