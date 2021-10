Alejandra Robles Gil protagoniza 'Contigo sí'

Tijuana, BC.- Su primera telenovela fue “Cuando el amor manda” y ya han pasado nueve años de aprendizaje, de disciplina y lucha constante, que este 2021 cristaliza el esfuerzo para que la actriz Alejandro Robles Gil, tenga su protagónico en “Contigo sí”.

Su último trabajo como Majo Cantú en “Imperio de mentiras” provocó que su carrera tuviera este salto para estelarizar el melodrama de Ignacio Sada.

Sí, sin duda, de hecho me siento muy agradecida, por todos los que anteriormente me dieron la oportunidad, porque el camino se va construyendo, y cada personaje me fue preparando para poder darle vida a Ángela y tener esta oportunidad ahora”, sostuvo.

El perfil de Ángela

En entrevista vía telefónica, la actriz nacida en Ciudad de México compartió el perfil de Ángela, que en otras versiones hizo Lucia Méndez como “Viviana” y Bibi Gaytán con “Camila”.

“El personaje me encanta, es una mujer sin rencor, con amor, positiva, agarra la fuerza de donde puede para poder superar cualquier obstáculo”, explicó, “es complejo, no es un reto sencillo, tiene evolución y eso como actriz me llena mucho”.

Con 32 años de edad, la actriz dijo que no se ideó cómo sería su primer protagónico, solo dejó que las cosas fluyeran, para así disfrutar más el momento.

“No me lo imaginé, pero lo que sí te puedo decir es que siempre creí que el hecho de ser protagonista requería de ser un personaje más, no se como explicarlo, pero Ángela, tiene una fuerza y una valentía que me gusta como actriz”, consideró.

Alejandra Robles Gil se siente afortunada

De carácter amigable, dijo sentirse afortunada por tener a su lado grandes actores, como Ernesto Laguardia, Manuel Landeta y la oportunidad de nutrirse de una primera actriz como fue con María Prado.

“Fue mi abuela en la novela, ya salió porque su personaje murió, tuve pocas escenas, pero las que tuve fueron sustanciosas, es una gran actriz, y pues estoy muy contenta, también por compartir créditos con Daniela Zavala que fue mi madre”, explicó.

“Contigo sí” se transmite de lunes a viernes a las 16:30 horas por Las Estrellas, Danilo Carrera y Brandon Peniche son los protagonistas masculinos que se disputan el amor de Ángela.

