¡#EXCLUSIVA Se acabaron las mentiras! Alejandra Robles Gil está lista para el final de "Imperio de Mentiras"

HERMOSILLO.- “Imperio de Mentiras” protagonizada por Angelique Boyer y Andrés Palacios por fin revelará todas las respuestas a los misterios de esta historia en el capítulo final que se transmitirá mañana a través del canal Las Estrellas.

Alejandra Robles Gil, quien dio vida a “Majo Cantú”, hermana de la protagonista, está impaciente por ver el episodio, pues dice que no le quedó muy claro cuál fue el destino de su personaje en la telenovela.

Lo más padre es que no sé cómo vaya a acabar mi personaje… ¡De veras! Lo que pasa es que me la pasé grabando escena por escena, y no pude ver todo completo, o sea, no sé exactamente cómo quedó el resultado final, así que no tengo bien en claro cuál será el final de Majo”, contó Alejandra a EL IMPARCIAL.