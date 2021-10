Adele se sincera sobre su divorcio y su pérdida de peso

Ciudad de México.- Adele se sinceró sobre su divorcio, pérdida de peso y terapia tras cinco años de silencio.

Previo al lanzamiento de su nuevo álbum de estudio, la cantante británica anunció el estreno de su sencillo “Easy on Me”, luego de alejarse de los escenarios desde el año 2016.

También sorprendió al aparecer en la portada de las ediciones británica y estadounidense de Vogue.

“Tengo que prepararme para volver a ser famosa, cosa que, como todo el mundo sabe, no me gusta ser”, confesó la intérprete a la publicación.

Al respecto de su nuevo material discográfico, la londinense radicada en Los Ángeles comentó: “A los 30, mi vida se desmoronó sin previo aviso. Siento que este álbum trata de autodestrucción y autorreflexión y autorredención”.

Asimismo, la cantautora manifestó que este proyecto está dedicado a su hijo Angelo, pues con él busca responder a las dudas del pequeño sobre la ruptura con su marido Simon Konecki.

Ya no me convenía, no fui infeliz, pero lo habría sido si no hubiera pensado primero en mí. Mi hijo tiene muchas preguntas. Preguntas realmente buenas, preguntas realmente inocentes, para las que no tengo respuesta, como ‘¿por qué no pueden vivir juntos?’, dijo la intérprete de “Someone Like You”.