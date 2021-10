Adele portagoniza portada de Vogue: revela detalles de su nuevo álbum

REIDO UNIDO.- Adele está en la mira de todo el mundo con su reciente entrevista para British Vogue donde compartió detalles de su próximo proyecto musical, su vida personal y su cambio de look. También impresionó con una sesión de fotos llenas de estilo y moda que tienen impresionados a sus fans.

La cantante apareció en la portada de la revista en la edición de noviembre, tanto en la versión británica como en la estadounidense. En ellas ofreció una extensa entrevista donde tocó los temas que más interesan a sus fans; su complicado divorcio y su actual relación con el agente de la NBA, Rich Paul; así como su regreso a la música luego de seis años de retiro.

Otros de los temas sobre los que fue cuestionada fue su drástica pérdida de peso que logró luego de someterse a un régimen de dieta y ejercicio. Respecto a esto afirmó que su cambio de hábitos fue por razones personales relacionadas con su estado de ánimo y no por buscar lucir de cierta forma.

“Fue por mi ansiedad. Haciendo ejercicio, me sentía mejor. Nunca se trató de perder peso, siempre se trató de volverme fuerte y dedicarme tiempo todos los días sin mi teléfono. Me volví bastante adicta. Hago ejercicio dos o tres veces al día”, comentó.

En el amor, se pone en primer lugar

Cabe recordar que esta es la primera entrevista que Adele ofrece en casi cinco años, por lo que la cantante había compartido poco sobre su divorcio con Simon Konecki, el padre de su hijo de ocho años. Respecto a esto afirmó que ella decidió terminar con la relación luego de no encontrar motivos para seguir en ella. “Simplemente ya no era adecuado para mí. No quería terminar como muchas otras personas que conocía. Me habría sentido miserable si no me hubiera puesto a mí misma en primer lugar”, comentó.

La británica reflexionó sobre cómo son las relaciones amorosas para las mujeres, ya que asegura que llegó a sentirse avergonzada de admitir que su relación fracasó. Comentó que esto probablemente se origina en la concepción general que se tiene de las relaciones como algo por lo que se debe luchar. Sobre ello afirmó: "En ese momento me rompió el corazón, pero ahora lo encuentro muy interesante cómo nos dicen que lo aguantemos”.

Y por primera vez habló de su novio Rich Paul, el poderoso representante de la NBA que trabaja para estrellas del deporte como LeBron James. Aseguró que se encuentra muy feliz en la relación y describió a Paul como un hombre sumamente inteligente y deivertido. La pareja confirmó su romance el pasado julio luego de que los vieran juntos en un juego de la NBA en Phoenix, Arizona.

Su nuevo álbum

La carrera musical de Adele se caracteriza por alcanzar éxitos a pesar de tener pocos álbumes producidos. Cada uno de ellos lleva el nombre de la edad que tenía la cantante cuando los escribió; hasta ahora tenemos 19, 21 y 25. Ahora, seis años después de su último trabajo, la cantante confirmó 30, su próximo álbum de estudio que lanzará este año.

Comentó que este nuevo proyecto musical fue creado principalmente pensando en su hijo, Angelo. ““Sentí que quería explicarle, a través de este disco, cuando tenga 20 o 30 años, quién soy y por qué elegí voluntariamente desmantelar su vida entera en la búsqueda de mi propia felicidad”, explicó.

Por medio de su cuenta de Twitter, la ganadora de 15 Grammys publicó un pequeño fragmento de su nuevo sencillo, “Easy On Me”. Se trata de un clip de tan solo 21 segundos en blanco y negro que la muestra poniendo un casete con el título de la canción la cual parece ser una triste melodía de piano. El sencillo estará disponible este viernes 15 de octubre.