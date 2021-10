El regreso de Adele provoca divertidos memes

REINO UNIDO.- Durante el transcurso del martes, Adele compartió con sus millones de seguidores un adelanto de su nuevo sencillo "Easy On Me", su primera canción en seis años que estará disponible en los próximos días, específicamente el 15 de octubre.

La artista inglesa es considerada una de las cantantes más exitosas del momento, pues sus temas siempre logran cautivar al público e incluso es ganadora de 15 premios Grammy, por lo que sus fans tienen altas expectativas con "Easy on Me".

Para promocionar su regreso a la música, Adele publicó un video en blanco y negro de 21 segundos donde aparecía poniendo un casete con el título del nuevo sencillo en el estéreo de un carro. En los siguientes segundos comenzó a sonar una melancólica melodía de piano, lo que solo sería un pequeño adelanto de la gran canción que de momento se desconoce la letra o el ritmo.

La intérprete de "Hello" aparece en las imágenes agitando la mano por la ventana del automóvil y luego varias partituras salen volando para perderse en la carretera.

Easy On Me - October 15 pic.twitter.com/7HRvxAfEqy — Adele (@Adele) October 5, 2021

Tras seis años de ausencia, los seguidores de Adele expresaron su emoción y sorpresa a través de las redes sociales con varios mensajes de apoyo y cariño, y como es de costumbre, también con divertidos memes que hicieron reír a los internautas.

Aunque el clip que compartió la artista duró unos pocos segundos, esto fue suficiente para sus fans, pues tras diversos rumores de un posible regreso por fin pudieron confirmar que tendrían más material musical por parte de su cantante favorita.

Adele nos dio 20 segundos de preview de lo que se viene y ya me tiene así pic.twitter.com/P3ND0KWv76 — A! ☾ ������ (@andieponce) October 5, 2021

Hubo internautas que expresaron que, a pesar de que "Easy on me" aún se lanza oficialmente, reconocen que amarán esta nueva canción y sospechan que les dolerá bastante escucharla aunque no haya razones para sufrir o, en el peor de los casos, ellos encontrarán los motivos para hacerlo.