Acusan a Diego Boneta de golpear a actor durante grabación de ‘Luis Miguel, la serie’

Ciudad de México.- Diego Boneta se encuentra inmiscuido en tremenda polémica luego de que un actor de reparto lo señaló por haberlo golpeado realmente a pesar de estar realizando una pelea en la ficción.

De acuerdo a la revista TVyNovelas, el actor español Martín Bello, quien da vida a Tito, hermano de Luis Rey, reveló que emprenderá acciones legales contra el mexicano por golpearlo durante una escena de “Luis Miguel, la serie”, además de despedirlo injustificadamente.

Según la publicación, Martín buscará un resarcimiento de daños tras las lesiones, moretones y contracturas que le dejó Boneta cuando grabaron una de las escenas de pelea física durante la segunda temporada.

Estoy desde la primera temporada interpretando al tío Tito. Luego, en la segunda parte de la historia, aparezco en el primer capítulo explicando lo que pasó con Marcela Basteri y, de repente, me cortaron el personaje porque se suponía que yo continuaba en el proyecto”, dijo Bello, a la publicación.

Lo mandó al hospital

Al respecto de los golpes, el español narró: “Esto fue en la escena en la que yo le cuento a Luis Miguel (Diego Boneta) lo que sucedió con su madre. Nosotros habíamos ensayado la escena, pero al final, Diego Boneta me golpeó de verdad y me mandó al hospital”.

De la misma manera, Martín Bello refirió que Diego lo agredió en la cara y el cuello. “Sí, y la espalda. Es que cortaron la escena, pero se imaginan que la repetimos 10 veces”.

Sobre lo que sucedió tras culminar la escena, el artista explicó: “Cuando terminé la escena me fui a mi camper, y al quitarme la ropa vi los moretones, fui de inmediato a maquillaje para que me vieran, les dije lo que me hizo este chico en la escena, y no daban crédito a lo que le había pasado. Esa noche no pude dormir del dolor. Cuando sucedió esto yo le dije a Diego que me invitara a cenar y lo arregláramos, pero no fue capaz ni de eso; lo que le pedí fueron tacos, no le estaba pidiendo algo ostentoso”.

No se hicieron responsables

Asimismo, contó que el médico que fue contratado por la serie le recomendó ir al hospital y los gastos de la fisioterapia a la que se sometió fueron cubiertos por la producción, pero él tenía que volver a España por lo que ya no quisieron hacerse responsables.

“Tuve que acudir al médico porque estoy muy mal, tengo un informe en el que se explican las lesiones que me puedan quedar. Me han estado dando un tratamiento agresivo en el cuello para curarme las lesiones”, añadió.

Por tal motivo, el actor iniciará un proceso legal en contra de la producción y el actor pues desea le compensen todos los gastos procedentes de las lesiones.