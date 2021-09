Actor y director de "Imperio de Mentiras" tiene cáncer y pide apoyo para costear su tratamiento

CIUDAD DE MÉXICO.- El actor y director de Televisa, Rodrigo Ruiz, reveló que padece cáncer y necesita el apoyo de su comunidad, ya que el tratamiento es muy caro y como a millones de personas en el mundo, la pandemia acabó con sus ahorros.

En una publicación que Ruiz hizo el pasado lunes en su cuenta de Instagram, comentó que después de una semana de incertidumbre y varios estudios, los médicos le diagnosticaron cáncer de colon y en estado avanzado.

Llegó una de las peores noticias de mi vida, sentía que el mundo se me venía encima al saber que un cáncer de colon con metástasis estaba ya en mi cuerpo. Ahora me encuentro con el reto más duro al que me he enfrentado, pues el tratamiento para mi enfermedad es muy caro”, dijo.