Grettel Valdez asusta a sus seguidores con esta cicatriz en su cuerpo

CIUDAD DE MÉXICO.- Grettel Váldez ha mantenido una larga trayectoria en el mundo de la actuación, pero también se ha abierto fama en las redes sociales, donde suele compartir contenido un poco más personal a sus seguidores.

Y fue por medio de unas historias a trávez de su cuenta de Instagram la actriz decidió hacer una dinámica de preguntas y respuestas con sus seguidores para hablar un poco más de su vida.

Fue entonces que un fanático cuestionó a la artista sobre como se hizo la cicatriz de uno de sus hombros y es que sus seguidores ya se habían percatado, pero desconocían su historia.

Por su parte la actriz reveló que esa marca se debió a un accidente y varias visitar al médico para lograr que esa herida sanara, sin embargo de un principio no lucía tan chica.

A los 15 años me caí de una moto y fue una herida súper leve, pero como tengo algo que se llama cicatrización queloide se notaba mucho. Entonces, mi mamá me llevó con un cirujano plástico que me la dejó más grande”dijo Grettel.

Y justo en una de sus visitas al médico la situación empeoró, pero al final encontró un doctor especialista que le ayudó a curar todo este problema.

"Luego me fui con dos cirujanos más en Querétaro, que no puedo creer que sigan teniendo licencia para trabajar, que lo único que hicieron fue jod**** el brazo porque me quitaron músculo. Finalmente conocí en la Ciudad de México a quien gracias a Dios me la arregló. Ahorita ya se ve bien, porque de verdad no saben cómo la tenía antes" concluyó la actriz.

Hace unos días el hijo de la artista, Santino Borghetti publicó una fotografía a lado de Grettel donde quiso dejar en claro que es su madre y no su hermana como muchas personas piensan.

Con información de TVNotas