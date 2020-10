Andrés Palacios da positivo a Covid-19

El actor Andrés Palacios, quien interpreta a Leonardo en “Imperio de mentiras” dio positivo a COVID-19.

Esta tarde a través de un video en su Instagram compartió tener los síntomas, estar bien y no bajar la guardia.

“Quiero dejar este video para todas las personas que se han preocupado mucho, que me han mandado una serie de mensajes de apoyo, de empatía, de cariño, de disposición.

“Estoy muy sorprendido cómo justo este tema de la pandemia ha podido provocar la empatía y la importancia de los demás.

“Ahora me tocó vivirlo a mí. Estoy muy agradecido con toda la gente que me ha llamado y me ha enviado mensajes para ver cómo estoy”, comentó.

El chileno, dijo que ya se encuentra aislado, bajo los cuidados médicos y tranquilo.

“Por lo pronto estaré guardado en casa hasta nuevo aviso y pues les mando un abrazo y un beso.

“Valoro mucho y agradezco todo el cariño y todas las atenciones que me han hecho sentir hasta este momento, así que espero que nos veamos muy pronto, cuídense mucho. Un abrazo y un beso”, finalizó el histrión.