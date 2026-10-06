Karina Torres y Yahir responden al supuesto fraude en la Casa de los Famosos México: “Cada quien tiene el lugar que merece”

La influencer habló tras su tercer lugar en La Casa de los Famosos México y el cantante también reaccionó al debate sobre las votaciones.

Karina Torres, creadora de contenido originaria de León, Guanajuato, y el cantante Yahir respondieron este lunes 5 de octubre en conferencia de prensa a los rumores de supuesto fraude en la final de La Casa de los Famosos México 2026.

La influencer, que obtuvo el tercer lugar, fue clara al asegurar que se siente satisfecha de su lugar.

Estoy muy satisfecha. Espero que la gente también esté satisfecha con la participación que tuve… Mis comadres, ya nos conocen, la gente que nos sigue en redes sociales. Somos, de repente, muy explícitas y nos encanta expresar lo que pensamos. Yo creo que, por el momento, la euforia o la adrenalina…No estoy muy informada de eso… Con respecto al tercer lugar, yo estoy muy contenta. Desde que entré, me planteé llegar hasta donde el público quisiera y el público me llevó hasta la final”.

Si algo me llevo de todo esto, no es un premio… es el amor de todas ustedes. ❤️



El mejor premio que pude haber recibido fue sentirlas conmigo, leer sus mensajes, escuchar sus voces y saber que, de alguna manera, cada una de ustedes caminó este camino a mi lado.



Porque los… pic.twitter.com/VVsEloH74s — Karina Torres (@Soykaritorres) October 5, 2026

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Yahir, por su parte, respaldó el tono de conformidad al hablar de su sexto puesto.

Para mí, lo importante era que el juego concluyera de una gran manera. Para mí, ese sexto lugar, que me sabe a primero en estos momentos por todo lo que estoy viendo…es un gane tremendo. Estoy agradecido con el proyecto por todo lo que me dio”, dijo.

Ambos participantes explicaron su postura sin confrontar a la producción ni a los resultados oficiales. Karina reconoció la molestia de sus fans y de su círculo cercano —en especial de Paola Suárez—, pero enfatizó que valora el apoyo recibido y que “cada quien tiene el lugar que se merece”. Añadió que se siente “satisfecha, emocionada” y confía en que “nos va a ir muy bien”.

Yahir señaló que en las votaciones pueden influir factores como la confianza para la división de votos, pero subrayó que lo importante era que el juego concluyera de gran manera y se mostró agradecido con el proyecto por todo lo que le aportó.

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Ninguno de los dos validó las acusaciones de irregularidades; ambos privilegiaron la experiencia vivida dentro de la casa.

Que foto Yahir con su familia y si único amigo de la casa YAHIR GANADOR pic.twitter.com/mePzyt8zDG — ✌️✌️ Gaby Ortiz ✌️✌️✌️✌️ apoyo total a yahir (@ortiz261014) October 5, 2026

El contexto nacional ayuda a entender la dimensión del debate

La Casa de los Famosos México, producido por TelevisaUnivision, cerró su cuarta temporada el 4 de octubre con Mariana Ochoa como ganadora, Memo Schutz en segundo lugar y Karina Torres en tercero, según las cifras difundidas por la producción (Mariana superó los 10.8 millones de votos).

Desde antes de la final circularon versiones de un posible arreglo y, tras el resultado, amigas cercanas de Karina, como Paola Suárez, acusaron públicamente un supuesto contrato previo a favor de la exintegrante de OV7.

La productora Rosa María Noguerón rechazó cualquier fraude y afirmó que las votaciones se realizaron mediante un sistema internacional y que el público tiene siempre la última palabra. Este tipo de polémicas no es nuevo en realities mexicanos de alto rating, donde las redes amplifican rápidamente las sospechas de manipulación.

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La declaración cobra relevancia ahora porque la final apenas terminó y el tema sigue caliente en redes y medios. Karina Torres llegó como una de las favoritas del público y del clan de Wendy Guevara; su tercer lugar generó una ola inmediata de críticas y hashtags de “fraude”.

Yahir, eliminado días antes, también enfrentó señalamientos similares. Sus respuestas moderadas y agradecidas, emitidas apenas 24 horas después de la gran final, contrastan con la indignación de parte de su entorno y mantienen el tema en la conversación mediática mientras se debaten las cifras y el futuro de la próxima temporada.