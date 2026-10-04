Memo Schutz llama “mierdadera” a Mariana Ochoa durante discusión, un día antes de la final de La Casa de los Famosos México

Memo Schutz y Mariana Ochoa protagonizaron una discusión dentro de La Casa de los Famosos México.

El comentarista deportivo y la integrante de OV7 tuvieron un intercambio de palabras durante su último día dentro del reality.

A un día de conocer al ganador de La Casa de los Famosos México, Memo Schutz y Mariana Ochoa tuvieron una discusión dentro de la casa que terminó con un comentario del comentarista deportivo hacia la cantante.

El intercambio ocurrió durante una dinámica en la que Mariana comentó: “Hoy voy a ser una rocola”. Memo reaccionó de inmediato con un “No, no, no, no”, ante lo que la integrante de OV7 respondió: “Me vale mdres lo que tú digas”.

La respuesta de Mariana provocó que Schutz se dirigiera nuevamente hacia ella y, en tono sarcástico, la llamara “mierdadera”.

¿Qué le dijo Memo Schutz a Mariana Ochoa?

Frente a las cámaras, el comentarista deportivo dijo:

“Conozcan a la ‘mierdadera’ Mariana. Vean, la ‘mierdadera’ Mariana diciendo groserías, que dicen que no, que muy propia y no sé qué, y mira”.

Memo Schutz le agradaba a mucha gente y en días sacó su personalidad más nefasta y asquerosa a la par del vomitivo “CACAS PÉREZ”.🤮

Además de ser el mueble más grande de la historia de #LaCasaDeLosFamososMéxico

Putazo de realidad le caerá al sabelotodo. pic.twitter.com/rEXMVY6Yoh — Danny ✨ (@DannyRirri) October 3, 2026

El comentario ocurrió durante uno de los últimos días de convivencia de los participantes antes de la final.

La discusión también generó comentarios entre los seguidores del programa, algunos de los cuales cuestionaron la manera en que Schutz se dirigió a Mariana, mientras otros señalaron que la cantante también había utilizado una grosería durante el intercambio.

Los roces entre Memo y Mariana

La relación entre ambos participantes había tenido otros momentos de desacuerdo durante su estancia en La Casa de los Famosos México, por lo que este episodio se sumó a las diferencias que tuvieron antes de llegar a la final.

El enfrentamiento ocurrió un día antes de la gran final, cuando los participantes ya se encontraban en la última etapa de la competencia y el público estaba por conocer al ganador de la temporada.