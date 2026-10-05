Sol León acusa de fraude a la Casa de los Famosos México tras el triunfo de Mariana Ochoa

Sol León reacciona al triunfo de Mariana Ochoa en LCDLFM. Foto: Captura de pantalla, X de Sol Leon @tudollfavoritaa

Conoce por qué la influencer cuestionó el resultado de la final y defendió a Karina Torres tras su tercer lugar.

La influencer Sol León cuestionó el resultado de La Casa de los Famosos México 4 y acusó públicamente un supuesto fraude después de que Mariana Ochoa se coronara como ganadora el domingo 4 de octubre. León sostuvo que el resultado no correspondió con el respaldo que, según afirmó, recibió Karina Torres, quien terminó en tercer lugar.

Las declaraciones fueron difundidas por la propia Sol León en redes sociales, donde reaccionó al desenlace del reality y defendió a Torres.

QUE FRAUDE!!! Bendito momento en el que rechace las propuestas y me elegí por #LaMansionVIP KARINA, TE ROBARON TU CORONA 💔 #LaCasaDeLosFamososMéxico pic.twitter.com/pO64paAsmZ — Sol Leon (@tudollfavoritaa) October 5, 2026

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¿Qué dijo Sol León sobre el resultado de La Casa de los Famosos México?

Sol León compartió un video en sus redes sociales en el que manifestó su desacuerdo con el resultado de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México.

La influencer señaló que había apoyado a Karina Torres mediante distintos grupos y que también había observado respaldo de otros fandoms hacia la creadora de contenido.

A partir de esa percepción, cuestionó que Torres terminara en el tercer lugar mientras Mariana Ochoa obtuvo el triunfo.

Hice muy bien en elegir ‘La Mansión’, porque la gente me hizo ganar, 100%”, expresó Sol León.

¿Por qué Sol León acusa un supuesto fraude contra Karina Torres?

La influencer sostuvo que el apoyo que observó hacia Karina Torres no coincidía con el resultado final del reality.

Su cuestionamiento se centró en la votación y en la participación del público para determinar al ganador. León también criticó la posibilidad de ingresar a un reality en el que, desde su perspectiva, el respaldo de los espectadores no necesariamente se refleja en la posición final.

¿Qué lugar obtuvo Karina Torres en la final?

Karina Torres terminó en tercer lugar de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México, mientras que Mariana Ochoa fue anunciada como ganadora.

Ganadora: Mariana Ochoa.

Mariana Ochoa. Segundo lugar: Memo Schutz

Memo Schutz Tercer lugar: Karina Torres.

Karina Torres. Reacción: Sol León cuestionó públicamente el resultado.

Sol León cuestionó públicamente el resultado. Acusación: León afirmó que hubo un supuesto fraude.

León afirmó que hubo un supuesto fraude. Evidencia presentada: No se proporciona documentación que confirme una alteración de la votación.

¿Qué mensaje le dedicó Sol León a Karina Torres?

Después de sus declaraciones, Sol León publicó un mensaje dirigido a Karina Torres en el que volvió a cuestionar el resultado de la final y afirmó que, desde su perspectiva, la creadora de contenido había sido perjudicada.

“QUE FRAUDE!!! [...] KARINA, TE ROBARON TU CORONA”, escribió la influencer.

León también afirmó que “todo México estaba enojado con el resultado” y reiteró su respaldo a Torres tras su tercer lugar.

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¿Está confirmado el supuesto fraude en LCDLFM?

Con la información disponible en el material proporcionado, no está confirmado que haya ocurrido un fraude en la votación de La Casa de los Famosos México. La acusación proviene de Sol León y se basa en su percepción sobre el apoyo que recibió Karina Torres durante la competencia.

Por ello, cualquier afirmación sobre una alteración de votos debe atribuirse a la influencer mientras no exista una comunicación oficial, auditoría o evidencia verificable que respalde esa acusación.