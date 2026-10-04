EN VIVO: La Casa de los Famosos México 2026 llega a su final, ya hay ganador y así terminó la temporada
¡Hoy se conoce al ganador! La gran final de La Casa de los Famosos México 2026 se transmite este domingo 4 de octubre a las 20:30 horas por Las Estrellas y ViX.
🚨 ¡HOY SE DEFINE TODO! LA CASA DE LOS FAMOSOS MÉXICO 2026 LLEGA A SU GRAN FINAL
Este domingo 4 de octubre se celebra la gran final de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México 2026, con transmisión a partir de las 20:30 horas, tiempo del centro de México. 📺
Memo Schutz llama “mierdadera” a Mariana Ochoa durante discusión, un día antes de la final de La Casa de los Famosos México
Memo Schutz y Mariana Ochoa protagonizaron una discusión durante uno de sus últimos días dentro de La Casa de los Famosos México. 📺
El intercambio ocurrió durante una dinámica en la que Mariana dijo que sería “una rocola”. Tras la reacción de Schutz, la integrante de OV7 respondió con una grosería y el comentarista deportivo contestó de forma sarcástica llamándola “mierdadera”.
El episodio se suma a otros desacuerdos que ambos participantes tuvieron durante su estancia en el reality y ocurrió un día antes de la gran final de la temporada.
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