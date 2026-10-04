EN VIVO: La Casa de los Famosos México 2026 llega a su final, ya hay ganador y así terminó la temporada

Memo Schutz y Mariana Ochoa protagonizaron una discusión durante uno de sus últimos días dentro de La Casa de los Famosos México. 📺

El intercambio ocurrió durante una dinámica en la que Mariana dijo que sería “una rocola”. Tras la reacción de Schutz, la integrante de OV7 respondió con una grosería y el comentarista deportivo contestó de forma sarcástica llamándola “mierdadera”.

El episodio se suma a otros desacuerdos que ambos participantes tuvieron durante su estancia en el reality y ocurrió un día antes de la gran final de la temporada.