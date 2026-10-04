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EN VIVO: La Casa de los Famosos México 2026 llega a su final, ya hay ganador y así terminó la temporada

¡Hoy se conoce al ganador! La gran final de La Casa de los Famosos México 2026 se transmite este domingo 4 de octubre a las 20:30 horas por Las Estrellas y ViX.

EN VIVO: La Casa de los Famosos México 2026 llega a su final, ya hay ganador y así terminó la temporada

¡Hoy se define al ganador! Cinco finalistas compiten por los 4 millones de pesos en la gran final de La Casa de los Famosos México 2026, que inicia a las 20:30 horas.

🚨 ¡HOY SE DEFINE TODO! LA CASA DE LOS FAMOSOS MÉXICO 2026 LLEGA A SU GRAN FINAL

Este domingo 4 de octubre se celebra la gran final de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México 2026, con transmisión a partir de las 20:30 horas, tiempo del centro de México. 📺

MARIANA OCHOA GANADORA

Karina TERCER lugar

Ese Pérez, CUARTO lugar

Gema se lleva el QUINTO lugar

Mario Bezares y Wendy Guevara entran a la casa para sacar el maletín con el reconocimiento

Los FINALISTAS ya están listos para LA GRAN FINAL de La Casa de los Famosos México.

Revelan los porcentajes de las votaciones

Finalistas llegan a la Gran Final de LCDLFMX

HOY LA FINAL

Cinco finalistas compiten por los 4 millones de pesos

Memo Schutz llama “mierdadera” a Mariana Ochoa durante discusión, un día antes de la final de La Casa de los Famosos México

Memo Schutz y Mariana Ochoa protagonizaron una discusión durante uno de sus últimos días dentro de La Casa de los Famosos México. 📺

El intercambio ocurrió durante una dinámica en la que Mariana dijo que sería “una rocola”. Tras la reacción de Schutz, la integrante de OV7 respondió con una grosería y el comentarista deportivo contestó de forma sarcástica llamándola “mierdadera”.

El episodio se suma a otros desacuerdos que ambos participantes tuvieron durante su estancia en el reality y ocurrió un día antes de la gran final de la temporada.

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