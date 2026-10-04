“Si me vuelven a llamar, ch... a su madre”, Paola Suárez explota tras final de La Casa de los Famosos México y rechaza entrar en el futuro al reality

La influencer reaccionó al resultado de su amiga Karina Torres y dejó claro que no quiere ser considerada para una próxima temporada del programa

La final de La Casa de los Famosos México 2026 no solo dejó a Mariana Ochoa como ganadora y a Karina Torres en el tercer lugar, también provocó fuertes reacciones entre las personas cercanas a la influencer.

Una de ellas fue Paola Suárez, quien no ocultó su molestia por el resultado obtenido por su amiga y cuestionó algunas de las situaciones que ocurrieron durante la competencia.

Paola Suárez lanza contundente mensaje

Bien dicho Paolita #LaCasaDeLosFamososMéxico solo se la pasa aprovechándose de las pérdidas y toda su comunidad.



Los clips más virales son de ustedes y que chingue su madre la casa 😡 FRAUDE TOTAL pic.twitter.com/9hqAidfmDf — ‎ ‎ً (@carlosxkosbb) October 5, 2026

Después de que terminó la cuarta temporada del reality, Paola Suárez dejó clara su postura sobre una posible participación en futuras ediciones.

La influencer utilizó una expresión contundente para rechazar la posibilidad de regresar al programa si nuevamente recibe una invitación:

“Y si me vuelven a llamar para La Casa de los Famosos, chinguen a su madre”

Con esta declaración, Paola dejó claro que no tiene intención de formar parte de una próxima temporada de La Casa de los Famosos México.

También arremetió Vanessa Labios 4K

Vanessa Labios 4K denuncia que sufrió acto de homofobia en hotel de Tijuana. Foto: Cortesía (Cortesía)

En medio de la conversación sobre el reality, Vanessa Labios 4K también lanzó una expresión similar, sumándose a la reacción contra el programa.

“Esto es fraude” — Vanessa Labios 4K

La postura de ambas se dio después de una temporada que generó múltiples discusiones entre los seguidores del reality, particularmente alrededor de la permanencia y desempeño de algunos participantes.

¿Qué pasó con Karina Torres?

Karina Torres consiguió llegar hasta la gran final de La Casa de los Famosos México, pero finalmente terminó en tercer lugar.

El resultado generó distintas reacciones entre sus seguidores y personas cercanas, quienes habían respaldado su participación durante las semanas que permaneció dentro de la casa.

Paola Suárez fue una de las figuras que más mostró públicamente su apoyo a Karina, por lo que su reacción después de la final llamó especialmente la atención entre los seguidores de ambas.

Ahora, con la temporada concluida, la integrante de Las Perdidas parece tener clara su decisión: no quiere volver a entrar a la casa, incluso si la producción vuelve a buscarla para una futura edición.

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