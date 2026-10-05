La Casa de los Famosos México 2026: ¿cuánto habrían ganado los 5 finalistas?

Conoce los supuestos sueldos que recibieron Mariana Ochoa, Memo Schutz, Karina Torres, Gema Garoa y Ese Pérez durante los 71 días de competencia.

Conoce los supuestos sueldos semanales de Mariana Ochoa, Memo Schutz, Karina Torres, Gema Garoa y Ese Pérez durante los 71 días de competencia.

Los cinco finalistas de La Casa de los Famosos México 2026 habrían acumulado entre 1.1 y 2.8 millones de pesos cada uno por concepto de sueldo durante las 10 semanas que permanecieron en el reality, de acuerdo con una lista de pagos que circuló en redes sociales y fue retomada por distintos medios.

Las cantidades no han sido confirmadas oficialmente por Televisa ni por la producción del programa, por lo que deben considerarse supuestos ingresos y no cifras contractuales comprobadas.

El monto anunciado para la ganadora de La Casa de los Famosos México 2026 no sería la cantidad que finalmente recibiría. Foto: Captura de pantalla

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¿Cuánto habrían ganado los cinco finalistas de La Casa de los Famosos México?

De acuerdo con la filtración, los participantes habrían recibido diferentes cantidades por cada semana dentro de la casa.

Los montos atribuidos a los cinco finalistas son:

Mariana Ochoa: 280 mil pesos semanales, alrededor de 2.8 millones de pesos en 10 semanas.

280 mil pesos semanales, alrededor de en 10 semanas. Memo Schutz: 150 mil pesos semanales, alrededor de 1.5 millones de pesos .

150 mil pesos semanales, alrededor de . Karina Torres: 140 mil pesos semanales, alrededor de 1.4 millones de pesos .

140 mil pesos semanales, alrededor de . Gema Garoa: 120 mil pesos semanales, alrededor de 1.2 millones de pesos .

120 mil pesos semanales, alrededor de . Ese Pérez: 110 mil pesos semanales, alrededor de 1.1 millones de pesos.

La suma de esas cantidades representaría aproximadamente 8 millones de pesos entre los cinco participantes durante las 10 semanas, si los montos difundidos fueran correctos.

¿Qué finalista habría ganado más dinero por su sueldo?

Según la lista filtrada, Mariana Ochoa habría tenido el sueldo semanal más alto de los cinco finalistas, con 280 mil pesos. De mantenerse esa cantidad durante las 10 semanas, el ingreso acumulado por su participación habría sido de aproximadamente 2 millones 800 mil pesos.

Memo Schutz habría acumulado 1.5 millones; Karina Torres, 1.4 millones; Gema Garoa, 1.2 millones, y Ese Pérez, 1.1 millones de pesos.

Estos cálculos son únicamente multiplicaciones de los supuestos pagos semanales por 10 semanas y no contemplan impuestos, posibles modificaciones contractuales, pagos adicionales ni otros conceptos.

Mariana Ochoa también ganó el premio de 4 millones de pesos

A diferencia de los supuestos sueldos, el premio de la temporada sí está confirmado. Mariana Ochoa ganó La Casa de los Famosos México 2026 durante la final del domingo 4 de octubre y recibió el premio anunciado de 4 millones de pesos.

La cantante y actriz llegó a la última gala junto con Memo Schutz, Karina Torres, Gema Garoa y Ese Pérez, después de 71 días de competencia. El orden final quedó de la siguiente manera:

Primer lugar: Mariana Ochoa.

Mariana Ochoa. Segundo lugar: Memo Schutz.

Memo Schutz. Tercer lugar: Karina Torres.

Karina Torres. Cuarto lugar: Ese Pérez.

Ese Pérez. Quinto lugar: Gema Garoa.

Conoce cuánto habrían acumulado durante las 10 semanas que permanecieron en el reality y quién habría recibido el sueldo más alto. Foto: Redes sociales

De esta manera, si se toma como referencia únicamente la filtración de los sueldos, Mariana Ochoa habría acumulado 2.8 millones de pesos por su estancia, además de los 4 millones de pesos del premio, para un total bruto hipotético de 6.8 millones de pesos.

Es importante señalar que esa suma es solamente un cálculo basado en cifras no confirmadas y no representa necesariamente el dinero neto que recibió la ganadora.

Mariana Ochoa, Karina Torres, Gema Garoa, Ese Pérez y Memo Schutz disputan el triunfo de La Casa de los Famosos México 2026.

¿Los sueldos de los finalistas están confirmados?

No.

Las cantidades de 280 mil, 150 mil, 140 mil, 120 mil y 110 mil pesos semanales proceden de una lista difundida en redes sociales y retomada posteriormente por diversos medios. No existe, hasta ahora, una confirmación pública de Televisa o de los participantes que permita comprobar que esos fueron sus pagos contractuales.

Por ello, los montos deben manejarse periodísticamente como “supuestos”, “presuntos” o “según una filtración”, y no como sueldos oficiales.

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¿Cuánto dinero estaba en juego en La Casa de los Famosos México 2026?

La producción estableció un premio de 4 millones de pesos para el primer lugar de la cuarta temporada. Esa cantidad correspondió exclusivamente al ganador de la competencia.

Los honorarios por permanecer en el reality son un concepto distinto al premio final. Por ello, los participantes que llegaron a la última gala podían haber recibido pagos por su estancia aunque no obtuvieran el primer lugar.

En el caso de Mariana Ochoa, el triunfo significó sumar el premio de 4 millones de pesos a los ingresos que eventualmente hubiera establecido su contrato de participación.

Hasta que la producción o los propios famosos hagan públicos los contratos, los supuestos sueldos semanales deben considerarse una estimación y no una cifra oficial.