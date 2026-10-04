Aeroméxico ya dejó Tulum y Volaris lo hará en enero: la baja demanda golpea al destino

El Aeropuerto Internacional Felipe Carrillo Puerto de Tulum registra una reducción considerable en el movimiento de pasajeros durante 2026.

La terminal aérea acumuló una caída de 33.6% entre enero y agosto; Aeroméxico suspendió operaciones el 30 de septiembre y Volaris lo hará el 7 de enero de 2027, mientras PriceTravel advierte que los viajeros están escogiendo otros destinos.

TULUM, Quintana Roo.- La caída de viajeros en Tulum ya comienza a reflejarse con claridad en su conectividad aérea. Mientras PriceTravel sostiene que el sector turístico mexicano debe aprender de lo que ocurre en el destino, el aeropuerto local registró una reducción de 33.6% en su movimiento de pasajeros entre enero y agosto de 2026, frente al mismo periodo del año anterior.

El ajuste coincide con decisiones de dos de las principales aerolíneas mexicanas. Aeroméxico suspendió sus operaciones hacia Tulum desde el 30 de septiembre, mientras que Volaris informó que dejará de operar temporalmente desde y hacia esa terminal a partir del 7 de enero de 2027.

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La situación llevó a Rafael Durand, director de Operaciones de PriceTravel, a considerar que la industria mexicana debe observar lo ocurrido en destinos como Tulum y contrastarlo con mercados que han fortalecido su promoción turística.

El punto central de su análisis es que la demanda de viajes no necesariamente desapareció. A su juicio, los consumidores siguen viajando, pero ahora disponen de más alternativas y pueden trasladar su gasto hacia otros destinos cuando encuentran mejores condiciones de precio, conectividad, promoción o producto turístico.

PriceTravel: los turistas no dejaron de viajar

El comportamiento de otros destinos del Caribe refuerza esa lectura. Punta Cana, en República Dominicana, ha ganado conexiones aéreas directas desde México y, de acuerdo con PriceTravel, el número de pasajeros hacia República Dominicana dentro de su red creció más de 80% interanual.

Durand explicó que destinos que anteriormente recibían una derrama importante de viajeros estadounidenses y europeos no tuvieron el mismo desempeño durante 2026.

Esto, dijo, obliga a la industria a revisar qué está ocurriendo y reaccionar ante un mercado en el que distintos países compiten por los mismos viajeros.

El desafío para Tulum, por tanto, no se limita a recuperar vuelos. También involucra reconstruir su competitividad frente a destinos de sol y playa que están ampliando frecuencias, promoción y alternativas para el turista.

Aeroméxico ya salió y Volaris suspenderá vuelos en enero

Aeroméxico atribuyó la suspensión de sus vuelos a las condiciones actuales del mercado y señaló que continuará observando la evolución de la demanda para determinar posibles ajustes futuros.

Volaris ofreció una explicación más detallada. La compañía señaló factores como menores niveles de ocupación y aumentos en costos relacionados con la Tarifa de Uso Aeroportuario (TUA), combustible, servicios de navegación aérea y el Derecho de No Residente. Sus operaciones continuarán hasta el 7 de enero de 2027.

La presión de los combustibles no es exclusiva de esta ruta. EL IMPARCIAL ya había documentado el impacto del encarecimiento de la turbosina sobre los resultados de las principales compañías mexicanas.

Las aerolíneas mexicanas enfrentan mayores costos por el precio de la turbosina

En el caso específico de Tulum, el descenso es considerable. Durante el primer semestre de 2026, el aeropuerto movilizó alrededor de 471 mil 500 pasajeros, 33.2% menos que los aproximadamente 705 mil 400 contabilizados en el mismo periodo de 2025.

Para agosto, la contracción acumulada del año llegó a 33.6%. Solo durante ese mes el movimiento pasó de aproximadamente 39 mil 200 pasajeros en 2025 a cerca de 24 mil en 2026, una reducción de 38.7%.

Tulum cae más que Cancún

El menor flujo aéreo también alcanza a otros destinos del Caribe mexicano, aunque con diferencias importantes.

Cancún registró una disminución de 6.3% en pasajeros durante los primeros ocho meses de 2026, mientras que la contracción reportada para Tulum fue significativamente mayor.

Entre los factores discutidos por el sector turístico aparecen los costos del viaje, la reducción de capacidad aérea desde algunos mercados y la presencia de sargazo. Sin embargo, la información disponible no permite atribuir la caída de Tulum a una sola causa.

Durante el verano, distintas playas de Quintana Roo registraron concentraciones elevadas de sargazo, entre ellas zonas de Tulum y Punta Allen.

La propia competencia internacional también está cambiando. PriceTravel señala que los viajeros norteamericanos disponen ahora de más opciones en el Caribe que hace tres o cuatro años y que esos destinos compiten directamente por la misma demanda.

De un aeropuerto pensado para crecer al reto de recuperar tráfico

El Aeropuerto Internacional Felipe Carrillo Puerto comenzó operaciones en diciembre de 2023, como parte de la ampliación de la infraestructura turística del sureste mexicano y con expectativas de absorber parte del crecimiento que durante años se concentró en Cancún.

A casi tres años de su apertura, la terminal atraviesa una etapa distinta. EL IMPARCIAL reportó que durante el primer semestre de este año su tráfico cayó 33.2% y que su red internacional se redujo respecto de la oferta que llegó a tener después de su inauguración.

El contraste es relevante porque el aeropuerto fue proyectado con capacidad para atender hasta 5.5 millones de pasajeros anuales.

Para PriceTravel, lo ocurrido ofrece una lección más amplia: los destinos no pueden asumir que la demanda que alguna vez tuvieron permanecerá automáticamente. La competencia turística obliga a revisar conectividad, promoción, precios y el producto que se ofrece al viajero.