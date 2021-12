Eddy Reynoso confiesa que se pone más nervioso con la final de Atlas que cuando 'Canelo' Álvarez pelea

GUADALAJARA, México-. Un aficionado de hueso rojinegro ha demostrado ser Eddy Reynoso, el entrenador de Saúl 'Canelo' Álvarez, por lo que confesó que la final de Atlas contra León lo tiene más nervioso que las peleas de su boxeador.

Eddy Reynoso, quien indicó que nunca ha visto campeones a los 'Zorros', como la mayoría de los aficionados, aceptó que la final de su equipo de Liga MX lo tiene más nervioso que las peleas de 'Canelo'.

"Fíjate que me dan más nervios que cuando pelea el 'Canelo', ya son 22 años que no veíamos una final. No hemos logrado ningún campeonato, al menos yo no lo había visto"

"Es algo muy importante, algo bonito que se venga un campeonato para uno que es apasionado por el futbol y por el Atlas", platicó el entrenador de boxeadores como 'Canelo' Álvarez, Óscar Valdez y Andy Ruiz.

Eddy Reynoso donó para los niños con cáncer por cada gol del Atlas

El líder de 'Canelo Team' dijo que donaría un millón de pesos para tratamientos de niños con cáncer por cada gol que anotara su equipo favorito en los cuartos de final contra Rayados de Monterrey, cuando la 'Academia' empató 1-1 y avanzó por posición de tabla.