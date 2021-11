Eddy Reynoso, entrenador de 'Canelo': De "ilegal" a dar autógrafos a oficiales de migración

EU-. El éxito de Saúl 'Canelo' Álvarez es en gran parte gracias a su entrenador Eddy Reynoso, quien recordó que en años anteriores tuvo que emigrar como "ilegal" a Estados Unidos.

Eddy Reynoso, mismo que preparó a 'Canelo' Álvarez para unificar todos los títulos de peso supermediano, reveló que entró al país vecino de manera ilegal, pero que le llena de orgullo que ahora hasta los oficiales de migración le pidan autógrafos.

"Entré de manera ilegal y ya después paso y hasta me piden autógrafos los oficiales de migración y me preguntan cuándo vamos a pelear. Eso me llena de orgullo", presumió Eddy Reynoso.

De "ilegal" a dueño de un gimnasio

El líder de 'Canelo Team', quien también prepara a otros boxeadores destacados como Óscar Valdez y Andy Ruiz, tiene su gimnasio en el norte de San Diego, California, donde entrena a los mejores pugilistas mexicanos.

"Siempre me imaginé ser alguien en la vida, en el deporte. El box me gustaba mucho desde chiquito. Ahora me ha ido bastante bien, me siento bendecido y más que nada quiero dejar un legado y aprendizaje para todos de que todo es posible", comentó el tapatío.