Final de Liga MX: ¿Cuándo fue la última vez que Atlas quedó campeón?

GUADALAJARA, México-. Atlas logró la hazaña de avanzar a la final del Apertura 2021 de Liga MX al eliminar a Pumas el pasado domingo, por lo que los ‘Zorros’ tendrán la oportunidad de buscar el título, después de no años de sequía, sino décadas.

Contrario a León, rival del Atlas en la final y que fue campeón de Liga MX hace exactamente un año, un muy grande sector de la afición rojinegra nunca ha visto coronarse a su equipo en Primera División.

Y es que Atlas solo presume un título de Liga MX, mismo que fue en 1950-51, es decir, hace 70 años. Cualquier aficionado de la 'Academia' menor de esa edad, nunca ha visto campeón a su equipo.

Los subcampeonatos para Atlas también fueron hace años

En todo este tiempo, el club tapatío incluso estuvo lejos del campeonato, ya que solo tiene tres subcampeonatos: 1948-49, 1965-66 y Verano 1999.

"Sé que nunca te he visto campeón": El cántico de la afición del Atlas

Dado que la gran mayoría de los aficionados del conjunto tapatío nunca han visto coronarse a su equipo en Liga MX, crearon un cántico llamado "Atlas, te amo", adaptado a la canción "Un idiota", de Joan Sebastian.

"Sé que nunca te he visto campeón, eso no cambia al corazón, los dirigentes se han robado nuestros sueños, prestigio y dinero. Ahora, siente los colores como yo, juega con todo el corazón, sal a la cancha y no te olvides de tu gente", es la letra del cántico.