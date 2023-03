Youtuber sonorense construye casas para perros callejeros en Tijuana

Tijuana, BC.- El problema de los perros callejeros aumenta diariamente. Se estima que son alrededor de 300 mil canes en situación de calle solo en el municipio de Tijuana.

El youtuber originario de Sonora, David Quintero, mejor conocido como El Chiquis Quintero, pone su granito de arena para apoyar esta causa.

"Les quiero presentar un poquito de este proyecto que comenzó muy pequeño y poco a poco nos hemos dado cuenta de que hay mucha necesidad con los animales, y esto es solo un granito de arena, sé que no es suficiente, pero sé que poco a poco podemos comenzar a hacer el cambio", dijo.

El proyecto consiste en dejar casas para mascotas en distintos puntos de Baja California, estado donde reside actualmente, esto con el fin de que los perros tengan refugio por las inclemencias del tiempo.

Las casas son compradas con su dinero, y es Chiquis quien les da los acabados necesarios para la comodidad y bienestar de los canes.

Para hacer que esto crezca, necesita la ayuda de establecimientos que dejen instalar una casa fuera de sus instalaciones, donde ellos las puedan vigilar y no sean robadas o vandalizadas. Todas las personas que deseen sumarse son bienvenidas.

"Comencé con la idea de querer poner casas para perros o gatos por la ciudad, tal vez con materiales reciclados que ayuden al medio ambiente, pero necesitábamos algo que sea duradero, las lluvias están horribles, el calor también y entonces en este caso pudimos encontrar a una persona que nos dejó más económicas las casitas", añadió.

Las casas vienen con arenado, para prevenir que el agua se filtre y los perros se mojen, el material es resistente y está elevado del suelo, la altura es importante porque en dado caso de que venga una corriente de agua, los animales no se mojarán.

Su amor por los animales nació en Hermosillo, Sonora con su mamá, quien le inculcó valores y altruismo.

"Originalmente yo crecí en Hermosillo, Sonora, para mí fue una ciudad que me dio mucho y donde descubrí mi amor por los animales, ya que mi madre me dio la enseñanza, ella rescataba animales y lo sigue haciendo. Rescata de todo, tuvimos, gatos, perros, hasta patos en un punto y la gente como veía que en la casa teníamos animales rescatados, se les hacía fácil y durante la noche nos dejaban a veces bolsas con animales", indicó Chiquis.

Quintero abrió su corazón y habló sobre uno de los casos donde buscó ayudar a un perro que no logró sobrevivir.

Yo rescaté a un perrito hace como un año, me pegó mucho porque de verdad estaba muy enfermo y me lo encontré en la calle, lo lleve al veterinario y me dijo que estaba muy enfermo, me pidió que lo durmiera y le dije que no, que yo no lo iba a dormir, fueron meses de estar con él, le daba de comer en la boca, le daba agua y no lo pude salvar, a mí me pudo muchísimo eso porque quizás si lo hubiera encontrado antes hubiera sobrevivido”, expresó.