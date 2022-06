Esterilización evita propagación de mascotas

Tijuana, BC.- Es necesario generar conciencia en el cuidado de animales domesticados en la ciudad, puesto que la presencia de animales callejeros se deriva de un mal cuidado por parte de dueños, declaró el presidente del Colegio de Médicos Veterinarios en Tijuana.

Ricardo Salinas Guerrero recomendó que la ciudadanía acuda con los veterinarios certificados y colegiados para poder llevar un buen cuidado de sus mascotas.

Apuntó que se atienden en promedio diez animales diariamente con distintas enfermedades, mismas que se derivan en su mayoría de un mal cuidado por parte de los dueños.

Hay procedimientos que requieren su tiempo, no solamente es la consulta externa, son procedimientos quirúrgicos, estudios programados que se realizan en el horario de apertura”, anunció.

Esterilización en tiempo oportuno

Salinas Guerrero añadió que una esterilización en tiempo oportuno también previene el desarrollo de algunas enfermedades así como la reproducción no planeada de los animales.

Sobre el tema de la reproducción de mascotas no planeadas, Marco Tapia Miranda, representante legal de Comvepet, dijo que una causa puede ser lo económico.

“Puede llegar un cliente que puede pedirte que no lo maltrates y puede llegar otro que no quiere que lo revises a fondo porque no tiene dinero para costearlo”, mencionó.

Tapia Miranda comentó que los motivos del poco cuidado, es que en la ciudad la poca solvencia de algunas personas que poseen mascotas les imposibilita darles un trato digno a los animales que domestican.

“A veces gente que es muy cerrada y solo tiene un perro con los cuidados básicos, incluso piden dormirlos cuando tienen algún problema, pero ahí ya entra el criterio de cada médico y el saber cómo actuar ante la situación”, manifestó.