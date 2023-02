Influencer tijuanense recauda dinero para apoyar a perros callejeros

Tijuana, BC.- La influencer y administradora del grupo KS Dolls Glam, Karen Shirazi, anunció que está recaudando fondos con el fin de poder ayudar a los perros callejeros en Tijuana.

A través de sus redes sociales, dijo que quiere donar lo recaudado a alguna fundación de confianza que de verdad rescate caninos para cubrir gastos de esterilización, comida, etc.

Amigas, no se olviden de mí, quiero hacer esto por esos animalitos que no tienen la capacidad de hablar, nosotros razonamos, si tenemos frío o hambre buscamos como refugiarnos, pero ellos no, los perritos no pueden hacerlo solos. Quiero ayudarlos, que este dinero se vaya a una buena causa, ayudar lo más que podamos, más ahora que hace frío, lluvia”, dijo en una transmisión en vivo.